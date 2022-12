BIDEN I ZELENSKI ZA ISTOM GOVORNICOM! Održava se povijesni susret u Bijeloj Kući: ‘Svjetlo će nadvladati tamu’

Zelenski dao Bidenu medalju

📹 Zelensky gave personal merits to Biden from a Ukrainian soldier stationed at the front and a Ukrainian captain operating on the HIMARS battery pic.twitter.com/qObjtidguP

Počeo je sastanak

Zelenski je na početku zahvalio Bidenu i “običnim ljudima” na potpori. Biden je rekao je su “Hrabrost i izdržljivost Ukrajinaca su nadahnule cijeli svijet”.

Ruski predsjednik Vladimir Putin eskalira napade na civile i pokušava koristiti zimu kao oružje, dodao je Biden. “Podržat ćemo Ukrajinu u nastojanju da postigne pravedan mir”, rekao je.

Zelenski sletio u Washington

Ukrajinski predsjednik Zelenski oglasio se na svom Telegram kanalu po dolasku u SAD: “Danas sam u Washingtonu kako bih zahvalio američkom narodu, predsjedniku i Kongresu za prijeko potrebnu podršku, ali i kako bi nastavili surađivati i došli još bliže pobjedi”

“Održat ću seriju razgovora kako bismo ojačali otpornost i obrambene sposobnosti Ukrajine te o bilateralnoj suradnji između Ukrajine i SAD-a. Slejdeće godine moramo vratiti ukrajinsku zastavu i slobodu u cijelu našu zemlju, cijelom našem narodu”, objavio je Zelenski, koji je objavio i fotografije nastale nakon slijetanja u SAD.

“Ovdje sam kako bi se zahvalio američkom narodu, predsjedniku Bidenu i Kongresu za potporu u ratu. Naravno, naša zajednička operacija se nastavlja dok pobjeda ne bude konačna. Sljedeće godine moramo vratititi cijeli naš teritorij”, rekao je Zelenski u Washingtonu.

Zelensky has arrived in DC and shared these images on Telegram. “I am in Washington today to thank the American people, the President and the Congress for their much-needed support. And also to continue cooperation to bring our victory closer,” he wrote. pic.twitter.com/K7hHI28ymx

