ZELENSKI RAZGOVARAO S VON DER LEYEN! Obećala učiniti sve da ubrza pridruživanje Ukrajine EU: ‘Krećemo se zajedno prema našem strateškom cilju’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na Twitteru kako će za nekoliko mjeseci Europska komisija dati svoje mišljenje oko pristupanja Ukrajine Europskoj uniji.

On je naveo da je razgovarao sa šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen i da očekuje brz napredak u vezi sa zahtjevom Ukrajine za brzim članstvom u EU-u.

Zelenski je rekao da je von der Leyen “obećala da će učiniti sve što je moguće da ubrza pridruživanje Ukrajine EU-u”.

“Krećemo se zajedno prema našem strateškom cilju”, rekao je Zelenski

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022