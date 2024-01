Foto: Pool via CNP/Media Punch Guliver

Zelenski pred zidom, Biden od njega očekuje drastičan potez: Nema izlaza iz pat-pozicije

Autor: Dnevno.hr

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobit će važnu poruku na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan prenijet će mu poruku predsjednika Joea Bidena u kojoj traži od Ukrajine da promijeni svoju vojnu strategiju u borbi protiv Rusije. To, konkretno znači, da bi Ukrajina s napada trebala prijeći na obranu. Zelenskome je, navodno, jasno da to ima smisla, ali bi povlačenje u defanzivu mogao uvjetovati porukom Bidenu da će to učiniti ako dobije dovoljno sredstava, piše Bloomberg.

Radi podizanja borbenog morala kod kuće, Zelenski zna da treba nastaviti negirati pat-poziciju u kojoj se borbe trenutno odvijaju. Ukrajinski se predsjednik nada da će se ostvariti njegova mirovina formula od 10 točaka koju je predložio prije gotovo dvije godine. To uključuje povlačenje ruskih postrojbi, povratak otete djece, sud za ratne zločine. No, to je slijepa ulica, što je postalo jasno tijekom neformalnih razgovora u Davosu na koje Rusija nije bila pozvana, a Kina se nije pojavila.

No, na terenu su stvari drugačije. Službeni Washington je frustriran time što je ljetna ukrajinska protuofanziva propala. Dok je Ukrajina izgubila puno ljudstva i streljiva uzaludnim napadima, Putin je na vrijeme shvatio prednosti obrane. Čak je i naredio zaustavljanje daljnjeg napredovanja postrojbi i zadržavanje dosad osvojenih teritorija. Putin, naime, s vrlo sigurne pozicije izglednog pobjednika predsjedničkih izbora u ožujku, čeka rezultate američkih izbora u studenome, nadajući se da će se Donald Trump vratiti u Bijelu kuću.

U tom slučaju postoji mogućnost dogovora dvojice moćnika. Čekajući takav ishod i iscrpljujući protivnika, Putin je od Rusije stvorio ratnu ekonomiju. Kremlj će po prvi put nakon raspada Sovjetskog Saveza izdvojiti osam posto BDP-a na vojsku. Ruske tvornice preorijentirane su na proizvodnju metaka i bombi, a streljivo stiže i iz Irana i Sjeverne Koreje.

Putin je napravio ono što treba Zelenski

Ukrajina, pak, ovisi o inozemnoj pomoći. No, pitanje je koliko će entuzijazma Ukrajinci imati, jer je u Bruxellesu i Washingtonu zapelo 110 milijardi dolara pomoći. Dio toga blokirali su Trumpovi sljedbenici iz Republikanskih redova u Zastupničkom domu Kongresa. U Europi je veliki Putinov i Trumpov prijatelj Viktor Orban blokirao 50 milijardi eura pomoći.

Ukrajina bi se, tako, trebala više osloniti na vlastitu proizvodnju, kao što to čini Rusija. Zelenski je stoga u pravu kad konstantno odbija pozive na prekid vatre. Rusija je za vrijeme zatišja iskoristila priliku da obnovi zalihe, dok Ukrajina čeka što će se dogoditi u Washingtonu i Bruxellesu. Prekid vatre bi u ovom trenutku iz ukrajinske perspektive bio ravan kapitulaciji.

Zelenski stoga treba Sullivanu otpovrnuti da će prestati slati zapadno naoružanje u unaprijed izgubljene bitke i pokušati zadržati ono što imaju, čak i ako će se narod pobuniti. To jednostavno moraju učiniti, ako žele da vrijeme postane njihov, a ne Putinov saveznik. Doduše, trebat će im američka pomoć i slanju projektila, streliva te opreme za izgradnju utvrda. Biden to jedino i može učiniti u trenutku dok nastoji kontrolirati nestabilnosti na Bliskom i Dalekom istoku te Donalda Trumpa.