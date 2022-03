ZELENSKI NAPUSTIO UKRAJINU? Kličko otkrio gdje je otišao. Putin u velikim problemima, rade mu iza leđa. Tračak nade za civile u Mariupolju

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 36. dan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je bio u prvom posjetu Kini nakon početka invazije, čini se bez konkretnih rezultata za Rusiju. Bijela kuća navodi da postoji napetost između Vladimira Putina i njegovih generala zbog krivih informacija o stvarnom stanju na ratištu. S tim se slaže i šef Pentagona John Kirby koji kaže da Putin ne shvaća puni razmjer u kojem njegove snage ne postižu ciljeve u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne vjeruje ruskim obećanjima o deeskalaciji borbi, već smatra da se radi o pripremi za nove udare u regiji Donbas. Gradonačelnik Irpina, grada u okolici Kijeva, tvrdi da je Rusija nastavila s bombardiranjem. Unatoč prijetnjama, čini se da je Kremlj ipak dopustio europskim zemljama da plin plaćaju u eurima, tvrdi njemačka vlada. Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je da će Ukrajina i Rusija pregovore nastaviti online 1. travnja. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr

11:20 Snimke razaranja u Mariupolju

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimke razmjera uništenja u Mariupolju.

The scale of destruction in #Mariupol visible in this drone footage is shocking. #SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/t4cHeRWjRi

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 31, 2022