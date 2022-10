ZATIŠJE PRED BURU? ZLOKOBNU RUSKU TIŠINU PREKINULO UPOZORENJE NATO-a: Dok Ukrajina slavi pobjedu na jugu, ruski potezi sablaznili analitičare: ‘To je signal Zapadu da Moskva eskalira sukob’

Vijesti da je ukrajinska vojska postigla značajan uspjeh na jugu zemlje, možda i najveći od početka rata, obišle su svijet vrlo brzo. Međutim, bilo bi naivno vjerovati da Putin neće pokušati uzvratiti udarac, a naznake da bi se upravo to moglo i dogoditi uskoro, nažalost su već tu.

Naime, NATO je izdao upozorenje u kojemu tvrdi da je ruska podmornica K-329 Belgorod, koja je ušla u aktivnu službu ruske mornarice tek u srpnju 2022., možda krenula u Karsko more kako bi testirala zastrašujući podvodni nuklearni dron Poseidon.

Osim toga, strah od eksalacije sukoba izazvala je i snimka golemog teretnog vlaka koji prevozi specijaliziranu vojnu opremu, inače povezanu s jedinicom ruskog ministarstva obrane za nuklearno naoružanje. Tako se na snimci, objavljenjoj na aplikaciji Telegram proruskog kanala Rybar, može vidjeti niz oklopnih transportera BPM-97 (APC), kao i brojna druga vojna vozila kako se kreću središnjom Rusijom.

Ukrajinske snage postigle su u ponedjeljak najveći uspjeh na jugu zemlje od početka rata probivši liniju bojišnice i brzo napreduju duž rijeke Dnjepar prijeteći okruženjem tisućama ruskih vojnika, javlja Reuters. Iako Kijev te vijesti nije službeno potvrdio, čak su ruski izvori priznali da je ukrajinska tenkovska ofenziva napredovala desetke kilometara duž zapadne obale Dnjepra te osvojila više sela koja se nalaze na tom putu.

Samo nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak proglasio pokrajine Donjeck, Luhansk, Herson i Zaporižja ruskim teritorijem zauvijek, Ukrajina je osvojila Liman, glavno rusko uporište na sjeveru Donjecka, što im je otvorilo put za napredovanje duboko u Luhansk.

Osim toga, ukrajinske snage na jugu, kamo je Rusija poslala velik broj snaga koje su trebale zaustaviti ukrajinsku ofenzivu, uništavaju ruske opskrbne linije, no uništavaju i glavne mostove preko Dnjepra, kako bi Rusima još više otežali situaciju.

“Informacije su napete, recimo to tako, jer, da, zaista se dogodio proboj. Postoji naselje koje se zove Dudčani, baš uz Dnjepar, i ondje, u tom području, došlo je do proboja. Ondje ima naselja koja su okupirale ukrajinske snage”, rekao je Vladimir Saldo, proruski dužnosnik u okupiranoj Hersonskoj oblasti za rusku državnu televiziju.

Inače, Dudčani se nalaze oko 40 kilometara južno od mjesta gdje se nalazila linija bojišnice prije samo jedan dan, što ukazuje na to da je riječ o jednom od dosad najbržih napredovanja ukrajinskih snaga i daleko najbržem na jugu zemlje, gdje su se ruske snage bile ukopale u jako utvrđene pozicije, a bojišnica je bila uglavnom statična od prvih tjedana invazije.

Anton Geraščenko, savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova, objavio je fotografiju ukrajinskih vojnika kako poziraju sa zastavom na kipu anđela. Rekao je da je riječ o selu Mihailivki oko 20 kilometara od prethodne linije bojišnice.

“Zadnjih dana vidjeli smo prvu fotografiju Osokorivke… vidjeli smo naše postrojbe kod ulaza u Mihailivku, vidjeli smo naše postrojbe u Hrešenivki, pored spomenika. To znači da je Zolota Balka također pod na kontrolom naših oružanih snaga i to znači da naše oružane snage snažno napreduju duž obala Dnjepra prema Berislavu”, rekao je Serhij Hlan, član regionalnog vijeća Hersona, za Reuters, imenujući sela u tom području.

Vojni analitičar iz Kijeva Oleh Ždanov rekao je kako “činjenica da su se probili kroz rusku frontu znači da je ruska vojska već izgubila mogućnost napada te kako bi već danas ili sutra mogla izgubiti i mogućnost obrane.

“Mjesec dana našeg rada na uništavanju njihovih opskrbnih linija i smanjivanju borbene učinkovitosti te skupine znači da oni funkcioniraju s minimalnim zalihama streljiva, goriva i hrane”, rekao je.

Ruski vojni blogeri opisali su napredovanje ukrajinskih tenkova preko desetaka kilometara teritorija duž obale Dnjepra.

“Kada toliko ruskih kanala oglašava zvono na uzbunu, to obično znači da su u problemima”, komentirao je na Twitteru Rob Lee, iz Vanjskopolitičkog istraživačkog instituta u Philadelphiji.

Međutim, unatoč ovom velikom ukrajinskom uspjehu na jugu, nešto se u pozadini, kako se čini, kotrlja. A ne djeluje pozitivno.

Naime, snimka golemog teretnog vlaka koji prevozi specijaliziranu vojnu opremu i koji se, prema snimci, kreće Rusijom, izazvala je bojazan od eskalacije sukoba, no još gore, strah od toga da se Putinove prijetnje o uporabi nuklearnog oružja ne ostvare.

Vjeruje se da su oklopni transporteri nadograđeni kupolama koje su ojačane sustavom za pročišćavanje zraka kako bi omogućilo vojnicima koji se nalaze u njima da učinkovito djeluju u slučaju stalnih napada pješaštva. Takva napredna vojna oprema navodno pripada 12. glavnoj upravi ruskog ministarstva obrane.

Radi se o specijalnom odjelu koji je posvećen skladištenju, održavanju i opskrbi oružjem za Strateške raketne snage, rusku vojnu jedinicu koja kontrolira nuklearne projektile i čini ključni dio Putinova nuklearnog programa.

Vojni analitičar Konrad Musyka za Daily Mail tvrdi da bi raspoređivanje takvih jedinica moglo signalizirati nadolazeću eskalaciju sukoba od strane ruskog predsjednika ili predstavljati nuklearne vježbe velikih razmjera.

Muzyka smatra kako kretanje teške vojne opreme naravno ne mora nužno značiti da se Rusija sprema rasporediti nuklearno oružje u Ukrajini. Ipak sugerira kako bi to mogao biti ‘signal Zapadu da Moskva eskalira’ sukob, dodajući da je poznato da ruske strateške raketne snage (RVSN) prolaze opsežne vježbe obuke na jesen. RVSN je grana ruskih oružanih snaga koja čini temelj njihova programa nuklearne obrane i odvraćanja, koji je najveći i najnapredniji na svijetu. Sastoji se od desetaka raketnih pukovnija koje zajedno kontroliraju tisuće nuklearnih oružja, interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) i odgovorne su za održavanje i zaštitu svojih lansirnih centara.

“U situaciji smo u kojoj je nadmoć u resursima i konvencionalnom naoružanju na strani Zapada”, rekao je Vasily Kashin, vojni i politički analitičar na Visokoj školi ekonomije u Moskvi. ‘Ali ruska se moć temelji na njezinu nuklearnom arsenalu’, dodao je.

Muzyka je također pretpostavio da bi kretanje takve opreme moglo značiti pripreme za rusku zloglasnu vježbu nuklearnog odvraćanja ‘Grom’ (Grom) koje su posljednji put provedene u listopadu 2019. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu prošle je godine najavio da će ponovno održati 2022., iako je nejasno hoće li sukob u Ukrajini donijeti promjene u tim planovima.

Snimka se u javnosti pojavljuje u trenutku kada je NATO upozorio države članice da je ruska najsuvremenija nuklearna podmornica Belgorod napustila svoju bazu u Bijelom moru, dok je ključni Putinov saveznik Ramzan Kadirov javno pozvao predsjednika da Rusija upotrijebi ‘nuklearno oružje male snage’ kako bi preokrenula rat u Ukrajini.

A upozorenje NATO – a u kojemu tvrdi da je ruska podmornica K-329 Belgorod, koja je ušla u aktivnu službu ruske mornarice tek u srpnju 2022., možda krenula u Karsko more kako bi testirala zastrašujući podvodni nuklearni dron Poseidon. za koji se smatra da može prijeći velike udaljenosti pod vodom prije nego što detonira dovoljnom snagom da izazove nuklearni tsunami dizajniran za utapanje i ozračivanje gradova na obali.

“Ruski predsjednik Vladimir Putin možda je operativno angažirao golemu nuklearnu podmornicu Belgorod, koja je opremljena najnovijim oružjem ‘sudnjeg dana‘”, upozorio je NATO članice vojnog saveza.

Karsko more nalazi se uz istočnu obalu Nove Zemlje – velikog otoka pod ruskom kontrolom u arktičkom krugu koji se dugo koristio kao postrojenje za testiranje nuklearnog oružja. To je bilo mjesto najveće zabilježene eksplozije u povijesti. Naime 1961. godine SSSR je za test detonirao tzv. Car bombu – nuklearnu napravu deset puta snažniju od svih ubojnih sredstava korištenih u Drugom svjetskom ratu.

Posejdon je dron, odnosno torpedo za koji se navodi da je sposoban prijeći goleme udaljenosti pod vodom prije nego što detonira snagom dovoljnom da izazove nuklearni tsunami visok gotovo pola kilometra, a dizajniran je da uništi i ozrači obalne gradove, prenosi Daily Mail. Ako test bude proveden, to će biti posljednji Putinov pokušaj zastrašivanja Zapada zbog neuspjelog rata u Ukrajini, nakon što je osumnjičen da je prošlog tjedna naredio napade na plinovode Sjeverni tok 1 i 2.

‼️🇪🇺🇷🇺 NATO intelligence fears a possible launch by Russia of the nuclear super-torpedo “Poseidon”, which is called the “doomsday weapon” #NATO #Russia pic.twitter.com/jI4cp95BXo

Belgorod je bio istican kao kandidat za diverzantsku misiju jer nosi i male podmornice dizajnirane za izvođenje napada na podvodnu infrastrukturu. Također, nije jasno bi li Belgorod imao vremena stići od matične baze u Bijelom moru do Baltika, što je od udaljenost nešto veća od 4800 kilometara, a da se ne primijeti njegovo odsustvo.

Nakon toga NATO je poslao upozorenje saveznicima da je podmornica nestala, ali su naveli kako se još uvijek smatra da djeluje na Arktiku. Nije poznato kada je točno upozorenje upućeno, no u nedjelju je prvi o tome izvijestilo talijanski list La Repubblica.

Posejdon je jedno od četiri oružja sljedeće generacije koje je Putin najavio još 2018. godine, a smatra se da je već operativno.

Prema ruskim medijima, Posejdon je sposoban prijeći više od 9 i pol tisuća kilometara pod vodom prije nego što eksplodira nuklearna bojeva glava snagom od dva megatona, odnosno više od 130 puta većom od bombe bačene na Hirošimu. To bi stvorilo ‘radijacijski tsunami‘ visok do 500 metara koji može uništiti obalne gradove i pretvori ih u nuklearne pustinje, navode državni mediji.

Nuclear submarine of the Russian Federation with nuclear torpedoes “disappeared” from the base, – La Repubblica with reference to NATO.

The alliance sent intelligence information to the allies, as it fears that the Russian Federation may test the Poseidon in the Kara Sea area. pic.twitter.com/GJeEq6hpZT

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 3, 2022