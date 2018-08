ZAPALIO INTERNET SVOJIM TVITOM: Trump bivšu pomoćnicu nazvao ‘psetom’

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je svoju bivšu pomoćnicu u Bijeloj kući Omarosu Manigault Newman nazvaom “psetom”, pošto je nastavila javno objavljivati snimke nastale dok je s njime surađivala.

Njihova je svađa eskalirala po objavljivanju knjige “Unhinged” (Poremećen) u kojoj Manigault Newman opisuje godinu dana rada u Bijeloj kući.

Manigault Newman je bila među istaknutijim pristašama republikanskog predsjednika, a iz Bijele kuće otpuštena je prošlog prosinca.

Ovih dana objavila je audiosnimku na kojoj je šef osoblja Bijele kuće John Kelly otpušta, kao i snimku poziva s Trumpom na kojoj on govori da s time nije upoznat.

U utorak je CBS News objavio novu snimku, za koju je rečeno da je neprovjerena, gdje se mogu čuti Manigault Newman i nekoliko Trumpovih pomoćnika u predsjedničkoj kampanji u listopadu 2016. kako raspravljaju o mogućnosti pojavljivanja isječka iz serije “Pripravnik” u kojem Trump koristi neke rasne epitete.

CBS Corp, matično poduzeće CBS Newsa, posjeduje nakladničku kuću Simon i Shuster koja je objavila knjigu Manigault Newman.

Trump je u ponedjeljak porekao postojanje takve snimke, citirajući Marka Burnetta, producenta Pripravnika. Neki od pomoćnika kampanje koji se navodno čuju na snimci, također su opovrgnuli postojanje tog razgovora.

U svojoj objavi na Twitteru Trump je pohvalio generala Kellyja zato što je “brzo otpustio to pseto”.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 August 2018