ZAPAD SE NEĆE MIJEŠATI, SVJESNI SU OVE STVARI! Vodeća hrvatska stručnjakinja za Rusiju: ‘Moguće je da je riječ o kratkim akcijama’

Ruski predsjednik Vladimir Putin jutros je pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu. “Donio sam odluku da započnem specijalnu vojnu operaciju”, rekao je Putin u iznenadnoj televizijskoj objavi te otada traju napadi.

“Ova tri dana srušila su sva predviđanja, pa i moja, i jako je nezahvalno bilo što prognozirati. No, ono što se iz jutrošnje situacije i Putinovih izjava može iščitati moguće je da je riječ o kratkim akcijama s ciljem uništenja prijetnji samoproglašenih republika kako bi se zaustavilo njihovo raketiranje. Ono što je Putin objavio da su uništili ukrajinsku raketnu obrani i objekte zračnih snaga kao i raketno skladište”, smatra Jelena Jurišić, profesorica na Hrvatskim studijima u Zagrebu i dobra poznavateljica prilika u Rusiji.

Naime, Putin je u govoru emitiranom na ruskim medijima objavio da Rusija ne planira okupirati Ukrajinu te da je donio odluku o provođenju specijalne vojne operacije, čiji je cilj zaštita ljudi koji su osam godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima.

Bjelorusija se ne uključuje

Čelnici proruskih separatista u istočnoj Ukrajini tako izjavljuju da je njihov glavni cilj ponovno vratiti kontrolu u regijama Lugansk i Donjetsk te da će operacija oslobađanja bit će gotova prilično brzo.

Kako je Jurišić naglasila što se tiče Bjelorusije nekako ne vidi da će se ona uključiti, i sam predsjednik Aleksandar Lukašenko je maloprije poručio da Bjelorusija ne sudjeluje u ovome te da ona ne napada, a tako je pričao i prethodnih dana. Isto tako smatra da je velika mogućnost da Lukašenko koji se ovih dana sastao s Putinom, nije znao kakvi su točni Putinovi planovi.

Zapad neće intervenirati

“Što se tiče miješanja EU-a, SAD-a i NATO-a stječe se dojam da se oni neće miješati osim sankcijama. Pa i glasnogovornica Bijele kuće već jučer je rekla da SAD neće intervenirati i neće slati vojsku u Ukrajinu. No, isto tako ne treba smetnuti s uma da je Zapad dovozio oružje u Ukrajinu, zabilježeno je 100 letova od početka godine s transporterima punim oružja koji su dolazili u tu zemlju. To je isto tako kršenje Minskog sporazuma tako da se ne može govoriti da Zapad nije huškao, ali to i dalje ne opravdava Rusiju”, ističe Jurišić.

Na naš upit jesmo li u ovom trenutku najbliže mogućnosti da govorio o potencijalnom 3. svjetskom ratu naša sugovornica ističe da bi to značilo da NATO vojno reagira isto kao i SAD, Britanija, Francuska.

“Rekla bih da je Amerika svjesna da nema odgovor da ruske hipersonične rakete, a isto tako ne treba zaboraviti da je Putin jutros rekao da tko god bi ih pokušao zaustaviti i dodatno stvarati prijetnje njihovoj zemlji, treba znati da će odgovor Rusije biti trenutačan i dovesti do takvih posljedica s kakvima se nikada nisu suočili u svojoj povijesti”, rekla je Jurišić.