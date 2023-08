Zamka moćnog oružja kojim Ukrajinci žele satrati Ruse: ‘Bit će bačeni u vatru, ako razmišljaš, umreš’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Sjedinjene Američke Države odobrile su slanje borbenih zrakoplova F-16 u Ukrajinu iz Danske i Nizozemske radi obrane od ruskih osvajača čim završi obuka pilota.

Ukrajina bi nakon te za njih značajne odluke trebala dobiti ono što je aktivno tražila: borbene avione kojima će se nastojati suprotstaviti ruskoj zračnoj nadmoći.

Koalicija od 11 zemalja počet će obučavati ukrajinske pilote za upravljanje F-16 zrakoplovima kasnije ovog mjeseca u Danskoj, a vršitelj dužnosti ministra obrane Troels Poulsen u srpnju je izjavio kako se nada da će “rezultate obuke vidjeti početkom 2024”.





Svoje sudjelovanje je početkom ovog tjedna najavila i Grčka, potvrdio je to i sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. S obzirom na to da se grčke zračne snage uglavnom sastoje od mlažnjaka F-16, grčke pilote smatraju iznimno iskusnim u upravljanju zrakoplovima američke proizvodnje.

Zelenski je odluku o donaciji ratnih zrakoplova nazvao “povijesnom, snažnom i inspirativnom”. S druge strane, Rusija je dugo upozoravala da bi isporuka F-16 Kijevu bila “kolosalan rizik” koji bi mogao eskalirati rat u Ukrajini.

Ukrajini nisu sretni s procjenama o trajanju obuke

Iako je Zelenski naposljetku uspio dobiti i borbene zrakoplove što se svakako može smatrati velikim uspjehom, valja uzeti u obzir da tu priča tek počinje, a frustracije i bijes bi mogli samo rasti.

Naime, javljaju se razne procjene koliko bi obuka pilota mogla trajati, a Ukrajinci nimalo pozitivno ne gledaju na prognoze koje spominju sljedeće ljeto. General američkih zračnih snaga James Hecker, zapovjednik u Europi i Africi, novinarima je rekao da bi osposobljavanje eskadrila F-16 za borbu moglo potrajati “četiri ili pet godina”.

Doduše, Hecker je govorio o vrhunskoj stručnosti, ali čak i za osnovne sposobnosti kao što su samostalni napadi zrak-zemlja vjerojatno će ipak biti potrebno šest mjeseci. I nema načina da se to zaobiđe.

Tymofiy Mylovanov, savjetnik u administraciji Zelenskog, ovo je nazvao “nepravdom i skandalom”, optužujući zapadne saveznike za manjak hrabrosti i višak birokracije. Ukrajinci ukazuju na procjenu američkog ratnog zrakoplovstva izvršenu nad dva ukrajinska pilota prošle veljače, koja je sugerirala da bi četiri mjeseca bila “realističan rok za obuku”.

Niti jedan od pilota nije imao prethodnog iskustva s F-16, a testirani su na simulatoru u bazi zrakoplovnih snaga u Arizoni. No, prema izvješću, tijekom devet sesija od po gotovo 12 sati, obojica su uspjela izvesti nekoliko “relativno tehničkih” manevara, uključujući slijetanje i izvođenje “lažnih napada na temelju parametara priopćenih dok su letjeli na simulatoru.” Procjena je podijeljena sa NATO saveznicima.









Hvataju se za ‘ukrajinsku iznimnost’, no to neće biti dosta

Ukrajinski ministar obrane Oleksii Reznikov također je citirao ovu procjenu u svojoj tvrdnji da obuka uopće neće dugo trajati. Pozvao se na ukrajinsku iznimnost, tvrdeći da njihovi piloti brzo uče i da će moći svladati ratni avion mnogo brže od standardnih šest mjeseci za osnovne sposobnosti.

“Vjerujem u to jer znamo kako iznenaditi ljude. Mi smo zapravo takvi – znamo kako učiti,” rekao je za Current Time TV u lipnju, a kao dokaz je naveo kako su ukrajinski vojnici naučili koristiti sustav haubice Caesar u samo tri tjedna umjesto standardna tri mjeseca. Također se hvalio kako su Ukrajinci brzo ovladali protuzračnim obrambenim sustavima Patriot isporučenim sa Zapada. Tako su spominjali da bi se F-16 na ukrajinskom nebu mogli vidjeti već u rujnu ili listopadu.

No, kako se u određenim prognozama govori najranije o siječnju iduće godine, rodila se sumnja među nekim Ukrajincima da su dugi rokovi koje spominju neki zapadni dužnosnici izmišljena isprika zbog straha od širenja rata i ruskog odgovora.

Nadalje, čak i ako se riješe ‘dječje bolesti’ poput obuke i osiguravanja instruktora, veliki je izazov i to što su mnoge tračne snage u fazi prijelaza na napredne F-35. Također, postoje granice čak i za, kako je to rekao Reznikov, ‘ukrajinsku iznimnost’. Iskusni instruktori za Politico kažu da će za postizanje stručnosti trebati mnogo više od spretnosti i domišljatosti, bez obzira koliko su Ukrajinci dobri učenici.

‘Istina je, ako razmišljaš, umreš’

Također dodaju da je obuka pilota početnika od nule i pilota u tranziciji koji su iskusni na drugim ratnim zrakoplovima dugotrajna i predstavlja različite izazove koji nisu nimalo jednostavni.

“Vidjeli ste najnoviji film ‘Top Gun’ u kojem Tom Cruise kaže: ‘Ako razmišljaš, umireš”, rekao je Tom Richter, bivši pilot američkih marinaca F/A-18 Hornet koji je kasnije prešao na F-16 . “Koliko god to moglo biti holivudski bezobrazno, istina je.”

Sada komercijalni pilot, Richter, pod nadimkom T-Bone, pokušao je objasniti prebacivanje: “Ako razmišljate: ‘Gdje je prekidač, kako da upotrijebim svoje oružje?’ – postoji problem. Mora biti prirodno i intuitivno, a to dolazi samo s iskustvom.”

Za pilote koji prelaze iz drugih zrakoplova to je posebno neugodno. “Toliko vam je udobno u određenim zrakoplovima da radite stvari bez razmišljanja kako biste trebali, a s iskusnim pilotima morate ih u osnovi ponovno uvježbati da budu intuitivni, da zaborave svoju mišićnu memoriju i postanu intuitivni na novom sustavu”, dodao je.

“Pretpostavimo da je pilot upoznat s MiG-29. To je letjelica koja je potpuno drugačije dizajnirana. Sustavi informacija i oružja koje koriste potpuno su drugačiji. Dakle, uzimate pilota i govorite mu da mora ponovno naučiti sve što je prije usvojio i da mora razviti potpuno novu mišićnu memoriju, tako da gore na nebu ne mora razmišljati. Na neki način vjerojatno je lakše nekog uzeti s ulice i poučiti ga”, objasnio je.

Neiskusan ili ne, Richter procjenjuje da će trebati najmanje šest do sedam mjeseci da pilot dostigne osnovne borbene standarde – i to kada sve teče glatko, uključujući loše vremenske uvjete ili kvarove zrakoplova koji ometaju let.

Zatim, kada se završi osnovna obuka, rekao je, još tri mjeseca trebali bi biti usmjereni na obuku za borbu zrak-zrak, a potom još tri mjeseca za napad zrak-zemlja.

‘Bacit će ih u vatru uz veliki rizik’

Naravno, mogu postojati prečaci, a piloti bi se mogli baciti u borbu puno ranije nakon osnovne obuke, budući da neće biti uspostavljenih formacija F-16 kojima bi se mogli pridružiti.

“Oni će zapravo biti bačeni ravno u vatru”, rekao je Richter – i uz znatne rizike, budući da je nebo iznad Ukrajine vrlo intenzivno, sa sofisticiranom protuzračnom obranom i sustavima elektroničkog ratovanja.

Ništa manje važno, ne treba zaboraviti da Rusija također ima svoje iskusne pilote.

Avdagić: Obuka je samo jedan od koraka

“Isporuka F-16 Ukrajini je moralna tema, to je podizanje morala i, naravno, povratka nadziranja vlastitog neba što sada ne mogu raditi. Pitanje je imaju li upravljivih zrakoplova, a stručnjaci trebaju objasniti koliko je izazovan prelazak na suvremeniju zapadnu tehnologiju”, rekao nam je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić o isporuci borbenih aviona Ukrajini.

Dodaje, sama obuka je tek baza.

“Trebaju vam sati naleta, vježbe, dakle za punu funkcionalnost treba vam više od osnovne obuke. Puna korištenost kada ti avioni stignu neće biti odmah na najvišoj razini. Također, pitanje je imaju li ih zemlje koje isporučuju mogućnosti odmah proslijediti te avione. Vjerojatno ima zapadnih zemalja koje bi to mogle relativno brzo napraviti, no to nije sve”, napominje.

Paralela s Hrvatskom: Sjetite se kada smo mi naručili Rafale, to traje

Važno je imati na umu da je te zrakoplove potrebno održavati i da se mora napraviti obuka kompletnog osoblja.

“Usporedbe radi, sjetimo se samo kada smo mi naručivali borbene zrakoplove Rafale od Francuza. Vidite koliko to traje. Nije tu pitanje samo dostave. Evo, nedavno smo vidjeli prve fotografije tih zrakoplova s hrvatskim insignijama. Obuka je u tijeku, ona je dugotrajna čak i kad imat pilote s nekim iskustvom. Rafale se pilotski može usporediti s F-16, ukrajinska vojska ima nešto iskustva s avionima četvrte generacije, no veliko je pitanje koliko su na njima letjeli. A onda postoji još jedna važna karika u lancu osim dostave i obuke, a to je infrastruktura. Ne možete vi u bilo koji hangar nabacati zrakoplove. Oni traže opremu i uvjete koji nisu identični onima za tehnologiju istoka”, zaključuje Avdagić.