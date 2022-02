‘ZA TRI DANA BIT ĆE POKOLJ!’ Lukašenko zaprijetio: ‘Da, rakete su lansirane s teritorija Bjelorusije. Pomažemo li Rusima? Naravno da pomažemo’

“U Ukrajini nema niti jednog bjeloruskog vojnika te nije ispaljen niti jedan metak”, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nakon glasanja na referendumu o promjeni ustava.

“Tamo nema nijednog našeg vojnika. To sam jučer rekao francuskom predsjedniku”, rekao je Lukašenko, dodavši da to Rusiji to nije potrebno te da Rusija ima dovoljno snage da ostvari svoje namjere.

Kako je naveo, sukob koji je izbio u Ukrajini može se pogoršati, stoga se rat mora zaustaviti. „Sukob koji je izbio u Ukrajini nije ništa. Vjerujte mi, znam o čemu govorim. Ako se ovako nastavi, bit će mnogo gore. I ni u jednom bunkeru – ni u američkom, ni u bilo kom drugom on (Zelenski) se neće sakriti. Zato rat mora biti prekinut danas“, rekao je Lukašenko.

“Ne bih to sada ni nazvao ratom, to je sukob. Za dan-dva – bit će rat, a za tri dana – pokolj“, dodao je on.

Iako je rekao da nema ratovanja s teritorija Bjelorusije naglasio je: “Pomažemo li Rusima? Naravno da pomažemo! Ako dođu kod nas ozbiljno ranjeni, mi ih liječimo. I što je loše u tome?“, rekao je.

Lukašenko je potvrdio da su rakete lansirane s teritorije Bjelorusije lansirane na položaje u Ukrajini, ali da je to bio iznuđen korak.

Prema riječima bjeloruskog lidera, na ukrajinskoj strani, nekoliko kilometara od granice s Bjelorusijom, bili su raspoređeni raketni bataljuni spremni da za nekoliko minuta izvedu napad na ruske položaje. Komentirajući izjavu Zelenskog, Lukašenko je istakao da se Bjelorusija uvijek ljudski odnosila prema Ukrajincima te da su im pomagali.

„Što smo dobili? I on (Zelenski) danas izlazi tamo, ne znam, mamuran, u toj majici i počinje se obraćati bjeloruskom narodu. Bjeloruskom narodu ima tko da se obraća, on bolje neka se obrati ukrajinskom narodu i odgovara za ono što se danas dešava u Ukrajini“, rekao je Lukašenko.









Osudio je sankcije koje su uvedene, rekavši da time Zapad gura Rusiju prema Trećem svjetskom ratu. Također je rekao da bi “uznemiravanje Bjelorusa” u Ukrajini moglo potaknuti Minsk na poduzimanje “specijalne operacije”.