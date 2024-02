Vučić crtao po ploči i objašnjavao tko sve napada Srbiju: ‘Najvažniji su tenkovi i artiljerija’

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, gostovao je sinoć u emsiji ‘Ćirilica’ na TV Happy gdje je govorio o mnogim pitanjima vezanima uz Srbiju. Među ostalim govorio je i o situaciji na Kosovu, pritiscima na Srbiju, velikim projektima i mnogim drugim pitanjima, prenosi Kurir.

“Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije vodi u inozemstvu, od batinaškog Guardiana, do toga kada Biden daje izjavu, koji je uvijek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da vjeruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umjesto da kaže što će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Svakom se desi da pogriješi, ali sljedećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Biden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa”, naveo je Vučić i dodao: ‘Srbiju ruše oni kojima ne odgovara da bude nezavisna i stabilna’.

Nakon toga je Vučić izašao pred ploču i počeo crtati. “Potrebna vam je premoć u zraku – to je novac. Potrebna vam je pješaštvo – to je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija – to su mediji. Novac dolazi s tri strane – iz velikih sila, iz regionalnih zemalja koje imaju interes da utječu na slabljenje Srbije, i iz različitih političkih krugova i nevladinih sektora”, navodi Vučić.

“Pješaštvo ide na sljedeći način – naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba i djelovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM, kako na srpske, tako i na albanske. Mediji – svjetski, regionalni, na Kosovu i Metohiji, podjeljeno na srpske i albanske”, govori Vučić.

‘Najvažniji su tenkovi i artiljerija…’

“Naoružavanje Albanaca se već odigrava, oni najviše koriste Tursku. Razoružavanje Srba, kriminalizacija. Morate imati poslušnike koji će rušiti zemlju iznutra, imate Albance koji to rade, ali morate imati Srbe koji će govoriti sve najgore. Najvažniji su tenkovi i artiljerija – a to su mediji, koji danima lažu kako ćemo napasti nekog, kakvi su nam bili izbori… Uvijek imate koncentriranu raketnu paljbu – tući po Vučiću svaki dan. Napadaju me što čuvam i štitim Srbiju. Cilj je samo jedan – rušenje Srbije i priznanje nezavisnosti Kosova”, rekao je Vučić.









Dodao da je osobno pisao ili će tek napisati pisma vodećim svjetskim čelnicima poput Bidena, Von der Leyen, Macronu, Xi Jinpingu… “Naše je pokušuti reći da želimo mir i stabilnost”, naveo je Vučić.

Obrušio se potom na premijera Kosova Albina Kurtija i na njegove poteze. “To je najprljavije i najpodmuklije etnično čišćenje, kad ljudima činite život nesnosnim. Borimo se da našem narodu dostavimo novac, što zasad i uspjevamo”, rekao je Vučić, te se dotakao i situacije na Kosovu i Metohiji.

‘Kako zaštiti naš narod?’

“Točno je da netko temeljno radi na tome da svakoga dana vrši pritisak na srpski narod i vrši akcije. Ključno pitanje je što mi možemo u ovakvim geopolitičkim okolnostima. Kako zaštiti naš narod? Dinar je jedina validna valuta. Njih je to baš briga. Stranci kažu: Kosovo je nezavisna država. Onda ja pitam zašto postoji dijalog. Došao sam u posjed dokumenata dva strana ministarstva u kojima piše da je Srbija problem zato što ne priznaje Kosovo, zato što je tolerantna prema Dodiku i zato što ruski mediji mogu da se obrate kod nas. Sve to je usmjereno prema rušenju pozicije Srbije na KiM. Europljanima i Amerikancima moramo biti zahvalni što neće nestabilnost, a Kurtiju se žuri. On ima savjetnika iz Velike Britanije, Nijemca porijeklom, o kome će tek biti riječi narednih dana, a koji ga vodi prema tim rješenjima”, rekao je Vučić.