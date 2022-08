VRIJE NA DALEKOM ISTOKU! KINA POSLALA BRODOVE I BORBENE ZRAKOPLOVE: Izveli taktičke manevre, prijete ‘posljedicama’ ako ‘Petunia’ stigne na Tajvan

Autor: L.B.

Unatoč kineskim upozorenjima, tajvanski mediji javljaju kako u posjet njihovoj zemlji ipak stiže predsjednica zastupničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi u sklopu svoje azijske turneje u kojoj je već posjetila Singapur.

Naime, Kina je više puta upozoravala da Pelosi ne ide u Tajvan, za koji tvrdi da je njezin, a Sjedinjene Države su u ponedjeljak poručile da se neće prestrašiti kineskog “zveckanja oružjem” zbog posjeta.

No, Kina je u utorak ujutro pokazala što misli o posjetu, tako što su kineski zrakoplovi letjeli vrlo blizu središnje linije osjetljivog vodenog puta, a nekoliko kineskih ratnih brodova ostalo je od ponedjeljka blizu neslužbene linije razdvajanja, rekao je izvor za Reuters.





Kina poslala brodove i zrakoplove na samu liniju razdvajanja

Prema tom izvoru, kineski ratni brodovi i zrakoplovi dotaknuli su u utorak ujutro središnju liniju tjesnaca, što je opisano kao neobičan i “vrlo provokativan” potez.

Prema istim navodima, kineski zrakoplov je u utorak ujutro više puta izveo taktičke poteze kratkog “dodirivanja” središnje linije i kruženja natrag na drugu stranu tjesnaca, dok su tajvanski zrakoplovi bili u pripravnosti u blizini.

Zrakoplovi niti jedne strane obično ne prelaze središnju liniju.

Tajvansko ministarstvo obrane “pojačalo” je svoju razinu borbene pripravnosti od utorka ujutro do četvrtka u podne, izvijestila je u utorak službena otočka središnja novinska agencija CNA pozivajući se na neimenovane izvore.

‘Grubo miješanje u unutarnje poslove Kine’

Prema izvorima bliskim Pelosi, većina njezinih planiranih sastanaka, uključujući i onaj s predsjednicom Tsai Ing-wen, zakazana je za srijedu, te je moguće da njezino izaslanstvo stigne u Tajvan rano u srijedu.

Tajvanski list Liberty Times navodi da se izaslanstvo očekuje u utorak navečer po lokalnom vremenu.









Nakon što je u ponedjeljak započela svoju azijsku turneju, Pelosi je u utorak posjetila Singapur. Njezin ured najavio je i posjet Južnoj Koreji i Japanu, ali nije se spominjao posjet Tajvanu.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian u ponedjeljak je na redovitom dnevnom brifingu rekao da bi to bilo “grubo miješanje u unutarnje poslove Kine” ako Pelosi posjeti Tajvan, te upozorio da “kineska Narodnooslobodilačka vojska nikada neće sjediti prekriženih ruku”.

Kina prijeti posljedicama ako se posjet dogodi

Posjet Pelosi, koja je druga u liniji nasljeđivanja predsjednika SAD-a i dugogodišnja kritičarka Kine, dogodit će se usred sve lošijih odnosa između Washingtona i Pekinga.









Pelosi predvodi izaslanstvo Kongresa u indopacifičkoj regiji u posjetu Singapuru, Maleziji, Južnoj Koreji i Japanu.

“Ako predsjednica Zastupničkog doma Pelosi posjeti Tajvan, to bi bilo grubo miješanje u kineske unutarnje poslove, ozbiljno potkopavanje kineskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. To bi bezobzirno pogazilo ‘načelo jedne Kine’, ozbiljno ugrozilo mir i stabilnost u cijelom Tajvanskom tjesnacu i teško narušilo kinesko-američke odnose. To bi dovelo do veoma teške situacije i izazvalo posljedice”, rekao je Zhao Lijan, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova.