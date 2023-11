Vođa Hamasa opkoljen u bunkeru: ‘To su hodajući mrtvaci’, Izraelci se bore u srcu Gaze

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Kako se broj civilnih žrtava povećava, Izrael se suočava sa sve većim međunarodnim pritiskom zbog svoje vojne kampanje protiv Hamasa u Gazi. “Ništa ne opravdava užas koji prolaze civili”, rekao je glasnogovornik WHO-a.

Više od 10.000 ljudi ubijeno je u Gazi otkako je Izrael pokrenuo svoju ofenzivu nakon napada Hamasa prije mjesec dana, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva u Ramallahu. Bijela kuća tvrdi da ne vjeruje da bi izraelske snage trebale ponovno okupirati Gazu nakon što je premijer Benjamin Netanyahu rekao da će Izrael imati “sveukupnu odgovornost za sigurnost” za pojas na “neodređeno razdoblje”.





Visoki Netanyahuov suradnik rekao je da izraelski poslijeratni plan nije “okupacija u tijeku”. U međuvremenu, Izraelska vojska tvrdi da se bore u srcu grada Gaze te da je

vođa Hamasa ‘opkoljen u bunkeru’.

Razvoj događaja pratimo uživo

13:00 Broj ubijenih u Gazi raste, kaže ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva predvođeno Hamasom kaže da se broj ljudi ubijenih u Gazi od početka rata popeo na 10.569. To je povećanje od 241 u odnosu na 10.328 ukupnih smrtnih slučajeva koliko je jučer zabilježeno.

Od toga je 4.324 djece, priopćilo je ministarstvo, a još 26.457 je ozlijeđeno. Najnoviji podaci UNRWA-e pokazuju da je više od 700.000 ljudi raseljeno u Gazi od 7. listopada, kada su Hamasovi borci izveli veliki upad u Izrael, što je izazvalo teške i nemilosrdne udare odmazde.

Izrael je inzistirao da čini sve što je moguće kako bi osigurao sigurnost civila u Gazi – otvaranjem humanitarnih koridora, bacanjem letaka i telefonskim pozivima pozivajući ljude, posebno na sjeveru, da se evakuiraju.

12:00 Izrael produžio rad ‘evakuacijskog koridora’ u Gazi za jedan sat

Izraelska vojska rekla je da danas produljuje vrijeme kako bi se omogućilo stanovnicima Gaze na sjeveru Pojasa da se evakuiraju na jug.









U poruci koju je na arapskom jeziku na društvenim mrežama objavio glasnogovornik IDF-a, stoji:

“Stanovnici Gaze, kao odgovor na vaš veliki odziv od jutarnjih sati, odlučili smo produžiti rad sigurnog koridora na cesti Salah al-Din za kretanje stanovnika prema jugu Wadi Gaze za dodatnih sat vremena! Zbog svoje sigurnosti pridružite se tisućama koje su od jutarnjih sati krenule prema južnom području Wadi Gaze, stoga iskoristite priliku do tri sata poslijepodne kako biste zaštitili sebe i članove svojih obitelji”.

Koridor je trebao biti zatvoren u 14:00 po lokalnom vremenu, ali sada će biti otvoren do 15:00 po lokalnom vremenu. Ranije je glasnogovornik izraelske vojske objavio Daniel Hagari video za koji IDF tvrdi da prikazuje Palestince kako se masovno kreću od sjevera prema jugu.

החל מהשעה 10:00 אלפי תושבים מצפון הרצועה נענו לקריאות צה״ל ועושים בשעה זו את דרכם לדרום הרצועה, מדרום לנחל עזה, דרך כביש צלאח אלדין. pic.twitter.com/JZeq3HyUaL — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 8, 2023







09:15 Al Jazeera: Izraelski vojnici na 700 metara od bolnice

Al Jazeera izvještava o dva nepotvrđena događaja u Gazi. Svjedoci su rekli novinskoj mreži da se “izraelski vojnici kreću dalje u središte grada Gaze i samo su oko 700 metara od bolnice al-Shifa”. Izrael je više puta tvrdio da Hamas ima zapovjedni centar u bolnici.

Mreža također navodi da postoje izvješća o ozbiljnim ozljedama nakon što je “javna škola puna raseljenih ljudi bila meta izraelskih topovnjača” na zapadu Gaze.

09:00 Glasnogovornik izraelske vojske:

Jonathan Conricus, koji djeluje kao glasnogovornik izraelske vojske tijekom sukoba, opisao je vodstvo Hamasa unutar i izvan Gaze kao “hodajuće mrtvace” u intervjuu za Sky News u Australiji.

Objavivši isječak na društvenim mrežama rekao je gledateljima:

“Misija unutar Gaze je jednostavno demontirati svako uporište Hamasa koje je zakopano pod zemljom u bunkerima. To radimo polako i pedantno prema planu. Naš napredak je dobar, solidan. Borba je vrlo izazovna. Hamas je bojno polje pripremio, nažalost, vrlo dobro. I potpuno je isprepleteno tunelima. Mnogi od njih su kratki taktički tuneli koji su u osnovi samo borbeni položaji, koji omogućuju Hamasu da se kreće od jednog saveznika do drugog. Izroniti i potom potopiti. A neki su duži i dublji i širi. Ali polako dolazimo do svih njih i svaki dan borbe postižemo dobitke. Direktiva je definitivno ubiti ili uhvatiti… sve vođe Hamasa. One koji su planirali, omogućili i izvršili ubojiti masakr 7. listopada u Izraelu. To smo jasno rekli. Svi su oni hodajući mrtvaci. I samo je pitanje vremena unutar Gaze i izvan Gaze, dok Izrael neće uhvatiti ili ubiti vođe Hamasa”.

08:30 IDF tvrdi da je ubio Hamasovca zaduženog za razvoj oružja

IDF je upravo objavio svoje jutarnje ažuriranje, u kojem tvrdi da je ubio višeg Hamasovca zaduženog za razvoj oružja.

“Na temelju obavještajnih podataka ISA-e i IDF-a, borbeni zrakoplov IDF-a ubio je Mohsena Abu Zinu, šefa Hamasovog odjela za oružje i industriju”, stoji u priopćenju.

IDF je rekao da je Mohsen Abu Zina bio stručnjak za razvoj strateškog oružja i raketa koje koristi Hamas. Izvješće nije neovisno provjereno.

07:55 Izrael ne planira trajnu okupaciju Gaze, kaže Netanyahuov savjetnik

Izraelski poslijeratni plan nije “trajna okupacija” Gaze, rekao je u utorak viši savjetnik premijera Benjamina Netanyahua.

“Mislim da možete očekivati nešto fluidnije, nešto fleksibilnije gdje se možemo kretati prema potrebi kako bismo se nosili sa sigurnosnom situacijom”, rekao je savjetnik Mark Regev za Christiane Amanpour s CNN-a. “Ne govorimo o bilo kakvoj okupaciji Pojasa Gaze.”

Upitan o Netanyahuovim komentarima za ABC News u ponedjeljak da će Izrael imati “sveukupnu sigurnosnu odgovornost” u Gazi na “neodređeno vrijeme” nakon završetka rata, Regev je rekao: “Moramo napraviti razliku između sigurnosne prisutnosti i političke kontrole.”

07:45 Biden traži od Netanyahua pauzu u borbama

Joe Biden je rekao da je zamolio Benjamina Netanyahua za pauzu u borbi tijekom jučerašnjeg poziva.

Američki i izraelski dužnosnici rekli su za Axios da je predsjednik Biden rekao da bi trodnevna pauza mogla pomoći u osiguravanju oslobađanja nekih talaca u Gazi. Prema prijedlogu o kojem raspravljaju SAD, Izrael i Katar, Hamas bi oslobodio 10-15 talaca i iskoristio stanku za provjeru identiteta svih talaca i dostavio popis imena ljudi koje drži, rekao je američki dužnosnik.

Bijela kuća je prethodno rekla da su Biden i izraelski premijer razgovarali o “mogućnosti taktičkih pauza… kako bi se omogućilo potencijalno oslobađanje talaca”.

07:00 Vođa Hamasa opkoljen u svom bunkeru, kaže izraelski ministar

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant potvrdio je da su snage IDF-a u srcu grada Gaze, kao što smo ranije izvijestili. Dodao je da je vođa Hamasa u Gazi, Yahya Sinwar, opkoljen u bunkeru.

No ministar nije rekao gdje se taj bunker nalazi.