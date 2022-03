(VIDEO) ZLO SE VRATILO U PUNOM SJAJU, SPREMNO ZA RAZARANJE! Užas na istoku planete: Snažan potres pogodio Japan, izdano upozorenje za tsunami

Potres magnitude 7.3 pogodio je sjeverni dio Japana u srijedu u 23:34 sata po lokalnom vremenu, a Bloomberg piše kako je sada izdano i upozorenje za tsunami.

Nakon prvog, točnije za dvije minute, isto je područje pogodio nešto slabiji potres magnitude 6.4.

Japanska meteorološka agencija izvijestila je da je preliminarni epicentar potresa u blizini obale Fukušime i na dubini od 57 kilometara ispod mora.

Zasad nema izvješća o ljudskim žrtvama ili materijalnoj šteti, no mediji javljaju kako agnecija upozorava da postoji opasnost od “destruktivnog lokalnog tsunamija”, javljaju strani mediji.

Upozorenje za tsunami izdano je za prefekture Miyagi i Fukušima te se očekuju valovi visine do jednog metra. Nacionalna televizija NHK izvijestila je da je tsunami možda već pogodio neka područja. Tokijska kompanija za električnu energiju Tepco izvijestila je da je dva milijuna ljudi ostalo bez struje.

#Earthquake ( #地震 ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.5 || 63 km SE of #Sendai -shi ( #Japan ) || 10 min ago (local time 23:36:37). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Negg3S8IAH

Podsjetimo, prije 11 godina razoran potres magnitude 9.0 pogodio je isto područje. Više od 18,500 ljudi je poginulo ili nestalo, a tsunami je uzrokovao i nuklearnu katastrofu u elektrani Fukušima.

Strong M7.3 earthquake rocking Fukushima, this is my desk in Tokyo now – you can hear the whole apartment building shaking. Scary. pic.twitter.com/UiiM7yzmkN

— John Daub (ONLY in JAPAN) (@ONLYinJAPANtv) March 16, 2022