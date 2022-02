(VIDEO) ŽENA VRIŠTI I JECA, NEBODER POGOĐEN ‘U SRCE’: Snimka patnje ledi krv u žilama, ovo je pakao Ukrajinaca

Autor: Dnevno.hr

Stambena zgrada u blizini druge zračne luke u Kijevu pogođena je projektilom ili raketom u subotu ujutro. Gradonačelnik Kijeva Kličko rekao je da su sve hitne službe na terenu, ali da zada nema podataka o broju žrtava.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju veliki udar na gornje katove nebodera, a strašni prizori pokazuju kako su vanjski zidovi nekoliko na nekoliko katova potpuno razneseni, interijeri su pocrnjeli, a krhotine vise s velike visine.

Sliku je na Twitteru objavio Dmytro Kuleba, ukrajinski ministar vanjskih poslova.

“Naš miroljubljiv grad, preživio je još jednu noć pod napadom ruskih projektila. Jedan od njih pogodio je stambenu zgradu u Kijevu.

Zahtijevam od svijeta da potpuno izolira Rusiju, protjera ambasadore, uvede embargo na plin. Da im uništi ekonomiju. Zaustavite ruske ratne zločince”, napisao je.

Na snimci koju je podijelila press služba Volodimira Zelenskog vidi se eksplozija projektila s kamere u jednom privatnom stanu u zgradi.

⚡️Missile strikes an apartment building in Kyiv.





After heavy fighting in the capital overnight, a residential apartment building not far from the Kyiv International Airport (Zhuliany) was struck by Russian missile attacks. There are no reported deaths. pic.twitter.com/8yau9qyEZ9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022









Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT — Luke Harding (@lukeharding1968) February 26, 2022

Інформація щодо попадання ракети у будинок по вул. Лобановського 6 а Ми оперативно будемо повідомляти про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину. А також просимо людей дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. pic.twitter.com/9CpX0MQXom — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 26, 2022