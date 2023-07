(VIDEO) Zelenski žestoko prao bugarskog predsjednika: Kamere su morale izaći, ovaj se skrivao iza papira

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski verbalno je napao svog bugarskog kolegu Rumena Radeva na sastanku u Sofiji u četvrtak, kada je žestoko govorio o protivljenju Radeva naoružavanju Ukrajine.

Zbunjeni bugarski predsjednik, vidno zatečen ogorčenjem Zelenskog, zamolio je TV kamere da napuste prostoriju u predsjedničkoj palači u kojoj se snimao sastanak.

Zelenski je posjetio Bugarsku kako bi se sastao s pro-NATO i pro-EU administracijom premijera Nikolaja Denkova, koja je poduprla izvoz oružja u Ukrajinu. Sastanak s Radevom, bivšim načelnikom zračnih snaga koji je više naklonjen Rusiji i dvosmislen po pitanju NATO-a, prošao je čak i gore od očekivanog, piše Politico.

Okupljeni sa svake strane dugačkog drvenog stola, ukrajinsko izaslanstvo odjeveno u kaki boju sjedilo je ledenih lica, povremeno praveći grimase i hvatajući bilješke, dok je bugarski predsjednik objašnjavao da “nema vojnog rješenja” i da “sve više i više oružja to neće riješiti”.

Our common security in our common European home. The Peace Formula. Interaction between our countries. The appointment of the Bulgarian Ambassador to Ukraine. And common opportunities in the Black Sea region.… pic.twitter.com/ani5izCAYX

Zelenski je odgovorio s odmjerenim prijezirom.

“Ne daj Bože da te zadesi neka tragedija i da budeš na mom mjestu”, rekao je. “A ako ljudi sa zajedničkim vrijednostima ne pomognu, što ćete učiniti? Rekli biste: Putine, molim te, zgrabi bugarski teritorij?. Pa vi, kao pravi predsjednik, siguran sam da ne biste dopustili kompromis sa svojom neovisnošću. Vaše je pravo ne podržati pomoć Ukrajini. Ali stvarno bih želio da me ispravno shvatite,” primijetio je ironično, dok se uplašeni Radev isprekidano skrivao u papirima s bilješkama.

Zelenski je kritizirao Radeva zbog toga što je invaziju Moskve uglavnom opisao kao “sukob”, a ne kao rat, te zbog nejasnih tvrdnji da se rat širi i “proširuje svoju prostornu veličinu”.

Zelensky’s dispute with Bulgaria’s pro-Russian president over war.Radev said “there is no military solution” to the war in Ukraine and “more and more weapons will not solve the problem” pic.twitter.com/hozKDkujpN









— Ukrainian Resistance 🇺🇦 (@UkrainXx) July 6, 2023