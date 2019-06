(VIDEO) Zastrašujuće scene iz Nizozemske potvrđuju najgore slutnje: Ovo će nas koštati života?

Posljednjih se dana sve više raspravlja o uvođenju 5G mreže, a javnost prebire po tome je li tehnologija budućnosti štetna po zdravlje. Dok jedni tvrde kako u 5G tehnologiji nema nikakve opasnosti, drugi se s time nikako ne slažu.

Štoviše, sve je više svjetskih stručnjaka koji apeliraju na zaustavljanje ove tehnologije, a o temi postoji preko 10.000 znanstvenih i istraživačkih radova koji potvrđuju najgore sumnje: 5G je štetan za zdravlje.

Prije sedam mjeseci, 5G tehnologija testirana je u Nizozemskoj, a nakon testiranja dogodile su se, u najmanju ruku, čudne stvari – i to ni manje ni više nego uslijed testiranja. Tamo je, naime, došlo do velikog pomora ptica. Kako bi uspješno testirali tehnologiju novog doba koja bi nam prema njihovim riječima, trebala promijeniti život, odašiljači su postavljeni na uskom prostoru, jer upravo to 5G zahtjeva.

Kada su na podosta visokim frekvencijama krenuli s testiranjem, ptice u parku gdje je eksperiment izvršen jednostavno su počele padati sa stabala. I to ne jedna ptica, već na stotine njih!

Ova neobična vijest uskoro se proširila diljem svijeta, a eksperti koji se više bave ovom temom povezali su pomor s visokim zračenjem koje se javlja zbog 5G mreže. Inače, neki svjetski stručnjaci smatraju kako je uvođenje ove nove tehnologije svojevrsni “Eksperiment nad čovječanstvom” te da bismo zbog toga mogli ugroziti postojanje života na zemlji, kao i ekosfere.