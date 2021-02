(VIDEO) VLAST PADA, A ONA VESELO SKAKUĆE: Državni udar snimljen kao pozadina za fitness-video

Napeta politička sitaucija u Mjanmaru rezultirala je vojnim pučem. Vojni vrh procijenio je da je na izborima došlo do izborne prevare pa su preuzeli vlast u zemlji, a dosadašnju predsjednicu Aung San Suu Ky čija je stranka trijumfirala na izborima drže u kućnom pritvoru.

Stvari su prilično ozbiljne, za razliku od bizarnog videa na kojem fitness-instruktorica Khing Hnin Wai u neonsko žutoj odjeći pleše na ulicama mjanmarske prijestolice Naypyidawa dok vojska izlazi na ulice.

Posve slučajno uhvaćeni su prvi trenuci revolucije i nadrealna scena u kojoj vojni konovoj prolazi iza djevojke dok ona bezbrižno pleše.

Video je toliko bizaran da su ga mnogi odmah proglasili ‘fakeom’. Svi se pitaju, kako je moguće da je glavni grad toliko prazan i da se Khing baš tamo zatekla da snima svoj video.









No, postoji i logično objašnjenje za obje stvari. Za početak, Khing je pojasnila zašto pleše na glavnoj cesti. Naime, ona snima video-materijale za natjecanje u fitness-danceu i to čini već mjesecima. Dokazala je to objavom drugih materijala.

E, sad, zašto je grad posve prazan. Napyidaw je glavni grad Mjanmara, ali tek od 2005. godine. Riječ je o planskom gradu koji je izgradila vojna hunta, infrastrukturom je veći od jednog Berlina, a ima tek 300.000 stanovnika.