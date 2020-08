(VIDEO) Više stotina zatvorenika u bijegu nakon napada IS-a na afganistanski zatvor. Preko 29 ljudi je ubijeno, dok ih je više od 50 ranjeno

Nakon što je Islamska država automobilima bombama napala zatvor u istočnom afganistanskom gradu Džalalabadu, više od 300 zatvorenika još uvijek je na slobodi, kazao je glasnogovornik guvernera u ponedjeljak.

Ataulah Kugjani, glasnogovornik guvernera Nangarhara, kazao je da je od 1793 zatvorenika, njih nešto više od 1025 pokušalo pobjeći ali su uhvaćeni, dok ih je 430 ostalo u zatvoru.

“Ostali su nestali”, rekao je.

Napad je započeo u nedjelju navečer, a sukobi militanata i policije nastavljeni su u ponedjeljak. Više od 29 ljudi je ubijeno, dok ih je više od 50 ranjeno, kazao je Kugjani.

Another video via @bsarwary from earlier today from Jalalabad. #Nangarhar #Afghanistan pic.twitter.com/5aoUKmLCib

— FJ (@Natsecjeff) August 3, 2020