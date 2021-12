(VIDEO) VIDIMO UNIŠTENJE KOJE NITO OD NAS PRIJE NIJE VIDIO Satelitske snimke prije i poslije prolaska tornada u SAD-u pokazuju razmjene užasa koji se dogodio

Nakon što je 30 tornada prošlo kroz šest saveznih američkih država u noći s petka na subotu strahuje da su deseci ljudi mrtvi zbog ove najrazornija tornada u povijesti te savezne države. O

Među srušenim zgradama je tvornica svijeća u Kentuckyju, starački dom u Arkansasu i Amazonovo skladište u zapadnom Illinoisu. Oko 40 radnika spašeno je iz tvornice svijeća u kojoj se nalazilo više od 100 osoba, a Beshear navodi da će biti “čudo” ako spasioci izvuku još živih radnika iz ruševina.

“Vjerojatno će biti više od 100 izgubljenih života ovdje u Kentuckyju”, rekao je Beshear na konferenciji za medije. “Vidimo uništenje koje nitko od nas nikada prije nije vidio”, rekao je poručnik policije Dean Patterson.

Before (September 24, 2021) and after (December 11, 2021) satellite imagery of the #Amazon warehouse in #Edwardsville, #Illinois, that was severely damaged from the recent #tornado. pic.twitter.com/tqlLQ7cZc5

— Maxar Technologies (@Maxar) December 12, 2021