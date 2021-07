(VIDEO) VELIKI POŽARI IZBILI NA ČAK ČETIRI MJESTA: U pomoć stižu i Rusi, mještani sumnjaju da je vatra podmetnuta

Veliki požari se šire blizu turističkih mjesta na jugu Turske, prenose tamošnji mediji.

Tri osobe poginule, a na desetke sela je evakuirano.

Odvojeni požari su buknuli u šumama Manavgata, Alanyje, Adane, Mersina, Bodruma i Marmarisa, blizu turističkih mjesta na jugu Turske, a brzo su se proširili na naseljena područja zbog snažnog vjetra.

U požarima su tri osobe izgubile život, među njima 82-godišnjak koji nije uspio pobjeći iz svog doma. Deseci kuća, polja i staja u nekoliko sela nestali su u vatri.

Turkey is on fire, if no solution can be found, we will start living hell on earth, please help us, we are so helpless.

