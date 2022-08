(VIDEO) VATRA JE GUTALA SVE PRED SOBOM, UZELA 13 ŽIVOTA: Požar izbio u noćnom klubu, ljudi panično bježali da se spase

Najmanje 13 osoba je poginulo, a 40 ih je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u jednom noćnom klubu blizu turističkog grada Pattaye u Tajlandu.

Požar je izbio u jedan sat iza ponoći po lokalnom vremenu.

Vatrogasci su ga uspjeli obuzdati tek tri sata kasnije.

U snimci koju su objavili spasitelji vidi se zgrada koju je zahvatio gusti crni plamen, a iz koje nekoliko ljudi pokušava pobjeći.

13 dead & 35 injured in fire in pub in Thailand Chornbun

