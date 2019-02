(VIDEO) UZNEMIRUJUĆA SNIMKA: Zarobili pilota i umalo ga ubili na podu!

U srijedu je pakistanska vojska priopćila kako je srušila dva indijska zrakoplova unutar zračnog prostora svoje zemlje. Istovremeno, indijska novinska agencija ANSI javlja da je i Indija srušila pakistanski F-16.

“Avioni indijskih zračnih snaga prešli su liniju kontrole koja dijeli dio Kašmira pod kontrolom Indije od dijela koji nadzire Pakistan”, rekao je glasnogovornik vojske Asif Hafur.

“Jedan od zrakoplova pao je u dio Kašmira pod kontrolom Pakistana, a drugi u dio koji je okupirala Indija. Vojnici su zarobili jednog od pilota “, objavio je vojni glasnogovornik na Twitteru.

Kasnije su pakistanske vlasti objavile snimku srušenog aviona i zarobljenog pilota.

No , na društvenim mrežama pojavila se i druga snimka, ona na kojoj se vidi kako je rulja zamalo ubila pilota. Na snimci se vidi pilot koji leži na podu. Rulja ga povlači i udara.

Entire India must watch this….

Your pilot was lucky that Pakistan army found him quickly….else he would have been lynched by the furious locals who suffer at the hands of your guns everyday….

We know that you are a shameless dishonourable nation but we are Pakistan army!! pic.twitter.com/xwaMN9X2Ok

— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) 27 February 2019