(VIDEO) UZDRMANA SVAKODNEVICA Svećenika usred mise zadesila eksplozija, pokušao je pobjeći

Zbog pandemije koronavirusa, mise u Libanonu održavaju se online putem. Ipak, svećenik i osoba koja snima prijenos mise, za te potrebe ipak odlazi u crkvu.

Jedav takav prijenos odvijao se u trenutku eksplozije koja se u utorak poslijepodne dogodila u Bejrutu, a čitava situacija uhvaćena je na kameri.

Na zapisu koji se dijeli društvenim mrežama vidi se sekunda snažnog udara i trenutak kada svećenik pokušava pobjeći, ali po njemu pritom padaju stakleni vitraji.

Nakon toga kamera pada i jedino što se vidi je odsjaj jarke svjetlosti. Zdravstveno stanje svećenika i snimatelja nije poznato.

During a live streamed holy mass in Beirut , the debris fell on the priest and the parishioners. Praying for #Beirut pic.twitter.com/0q4lQ50xDK

— Steven Nabil (@thestevennabil) August 4, 2020