(VIDEO) URUŠILA SE ZGRADA! 18 mrtvih, 24 ozlijeđenih

Najmanje 18 ljudi poginulo u rušenju nedovršene zgrade u Kambodži, rekao je jedan službenik dodavši da su se spasioci borili da dođu do nestalih radnika za koje se strahuje da su zarobljeni ispod planine čelika i ruševina.

Najmanje 24 osobe su ozlijeđene, dok je 36 radnika spašeno, a za još puno njih se strahuje da su zarobljeni ispod ruševina, navodi se u priopćenju ureda glasnogovornice lokalne pokrajine Prea Sihanuk.

Čelična i betonska konstrukcija u priobalskom gradu Sihanukvil, zapadno od glavnog grada Pnom Pean, bila je projekt u kineskom vlasništvu.

Policija je privela četiri osobe, uključujući tri građevinska nadzornika, na ispitivanje u vezi sa nesrećom, navodi se u priopćenju te pokrajine.

