(VIDEO) UKRAJINSKA NOVINARKA SLOMILA SE PRED JOHNSONOM: Britanski premijer samo je pognuo glavu i sve priznao

Britanski premijer Boris Johnson u utorak je održao konferenciju za novinare u Varšavi na kojoj je upozorio na sve težu humanitarnu krizu zbog ruske invazije na Ukrajinu poručivši da se mogu očekivati milijuni izbjeglica.

“Sinoć sam razgovarao s američkim predsjednikom Bidenom te smo se fokusirali na humanitarnu krizu koja sada počinje. Putinova invazija već je prisilila stotine tisuća ljudi da pobjegnu iz svojih domova i mi se moramo pripremiti za još veći val, možda milijune”, rekao je Johnson, dodavši da će Ujedinjeno Kraljevstvo poslati do 220 milijuna funti za hitnu i humanitarnu pomoć Ukrajini.

Također je rekao da je stavio 1000 vojnika u pripravnost kako bi pomogli u humanitarnim akcijama u susjednim zemljama uključujući i Poljsku.

Tijekom konferenciju Johnsonu se obratila ukrajinska novinarka Daria Kaleniuk. Ona je iz ratom zahvaćene domovine pobjegla u Poljsku, optužila je Johnsona i čitav Zapad kako nisu dovoljno pomogli ukrajinskom narodu, kako su dozvolili da ljudi budu ‘štitovi’ od bombi te kako je Treći svjetski rat već počeo. U vrlo emotivnom obraćanju rekla je britanskom premijeru kako većina članova njene obitelji i prijatelja očajnički pokušava pobjeći iz ratom zahvaćene zemlje. U jednom trenutku tijekom obraćanja se slomila te počela plakati te rekla da su žene i djeca u velikom strahu.

“Ukrajinski narod očajnički traži od Zapada da zaštiti naše nebo. Možda će zona zabrane letenja izazvati Treći svjetski rat, ali koja je alternativa, premijeru? Ukrajinska djeca tamo primaju udarce, naša djeca umjesto aviona štite NATO od projektila”, rekla je novinarka.

Johnson je slušao novinarku i vidno potresen njezinim riječima rekao da ne može poslati britanske zrakoplove jer bi to moglo potaknuti Treći svjetski rat te skrušeno priznaoo da UK neće moći učiniti dovoljno.

A Ukrainian journalist relays the reality of the situation to Boris Johnson at his show pony press conference.

She is incredible. The man she is facing is a useless disgrace and it shows.pic.twitter.com/EubsOmiXE8

— Supertanskiii (@supertanskiii) March 1, 2022