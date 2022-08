(VIDEO) UDAR GROMA U PARKU KRAJ BIJELE KUĆE! Četvero ozlijeđenih, udar tik do doma američkog predsjednika

Udar groma u washingtonskom javnom parku Lafayette, odmah do Bijele kuće, na sjeveru od rezidencije američkog predsjednika, ozlijedio je četiri osobe koje su trenutno u kritičnom stanju.

“Ozlijeđena su dva muškarca i dvije žene te su hospitalizirani i bore se za život”, poručio je glasnogovornik vatrogasnog odjela Washington D.C.-ja, Vito Maggiolo.

Incident se dogodio u blizini stabla, svega nekoliko metara udaljen od ograde koja okružuje Bijelu kuću. Fox News je kamerom uhvatio trenutak udara groma.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022