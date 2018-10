(VIDEO) U bujici u Jordanu poginulo 14 učenika i profesora

Najmanje je četrnaestero učenika i profesora poginulo, jedanaest osoba je ozlijeđeno a više se vode kao nestale u Jordanu kada je školski autobus zahvatila bujica nakon jakog pljuska u četvrtak u okolici Mrtvog mora, priopćila je jordanska civilna zaštita.

Najmanje je 14 učenika i profesora poginulo u toj nesreći koja se dogodila 50 km zapadno od Ammana, rekao je čelnik civilne zaštite.

