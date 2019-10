(VIDEO) TURSKA OFENZIVA NA SIRIJU: Zavladala panika među Kurdima, ljudi bježe iz domova

Turski predsednik Recep Tayyip Erdoğan objavio je kako je turska vojska pokrenula vojnu operaciju na sjeveru Sirije. Da je vojna akcija pokrenuta, potvrdila je i sirijska državna televizija priopćivši da su izvedeni prvi zračni napadi na mjestu Ras Al Ajn. AFP prenosi da ima civilnih žrtava. Prema prvim informacijama, ima poginulih civila.

Daily Sabah tursku akciju opisuje kao antiterorističku, a cijela operacija nosi naziv “Izvor mira” (“Barış Pınarı”, odnosno “Peace Spring”).

“Turske oružane snage zajedno sa sirijskim nacionalnim vojnim snagama, pokrenule su akciju protiv terorističke organizacije PKK/YPG i Islamske države na sjeveru Sirije. Naš cilj je da uništimo teroristički koridor koji se pokušava uspostaviti na našoj južnoj granici i donesemo mir u regiju .Operacijom ‘Izvor mira’, uklonit ćemo prijetnju terorizma. Zahvaljujući SIGURNOJ ZONI koju ćemo uspostaviti, osigurat ćemo povratak sirijskih izbjeglica u njihovu zemlju. Zaštitit ćemo teritorijalni integritet Sirije i osloboditi stanovnike regije iz kandži terora”, naveo je Erdogan na Twitteru

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

