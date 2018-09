(VIDEO) TRUMP ZAOŠTRAVA TRGOVINSKI RAT S KINOM: Uvodi im carine na uvoz vrijedan čak 267 milijardi dolara!

Autor: Dnevno.hr/Hina

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u petak kako je spreman uvesti carine na dodatne kineske proizvode vrijedne 267 milijardi dolara, dok se očekuje njegova odluka o uvođenju pristojbi na proizvode vrijedne 200 milijardi dolara.

“Carine na 200 milijardi dolara vrijedne proizvode mogle bi se vrlo skoro uvesti ovisno o tome što će se dogoditi s njima. Do određene mjere to ovisi o Kini”, rekao je Trump. “Drugih 267 milijarda carina spremni su za hitnu provedbu ako budem htio. To mijenja jednadžbu.”

Ranije je u petak gospodarski savjetnik Bijele kuće, Larry Kudlow, izjavio kako Trump neće donijeti odluku o uvođenju carina na kineske proizvode vrijedne 200 milijardi dolara prije službene procjene mišljenja javnosti o nametu. Ured trgovinskog predstavnika SAD-a je u periodu otvorenom za komentare koji je završio u četvrtak navečer primio gotovo šest tisuća komentara javnosti o prijedlogu uvođenja carina.

SAD je dosad uvodio carine u roku od nekoliko tjedana od kraja javnih rasprava. Kina je, pak, poručila da će, kao i dosad, na carine odgovoriti carinama.

Trgovinski rat između Washingtona i Pekinga ojačao je prošlog mjeseca kad je SAD, u drugom krugu uveo 25-postotne carine na uvoz 16 milijarda dolara vrijedne kineske robe.

Carine su već nametnute u srpnju na 34 milijardi dolara vrijednu kinesku robu. Kina je u oba slučaja uzvratila carinama ekvivalentnim vrijednosti američke robe.