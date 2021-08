(VIDEO) TRI METRA DUG, GLEDAO JE U OČI! Ženu u trgovini prepao PITON dok je birala začine, A U BLIZINI NI ŽIVE DUŠE!

Kupovina u trgovini se za mladu Australku pretvorila u akciju spašavanja zmije.

Naime, kada je spazila pitona koji je virio s police u supermarketu u Sydneyu, Helaina Alati (25) bila je iznenađena, no reagirala je vrlo mirno.

S police sa začinima u nju je zurila tri metra dugačka neotrovna zmija te potom skliznula van s police. Supermarket Woolworths nalazi se na sjeverozapadnom rubu grada, okruženom grmljem.

Susret sa zmijom na polici sa začinima nije ono što je Alati očekivala, no srećom za obje strane, Alati se inače bavi spašavanjem divljih životinja te se razumije u zmije.

“Upravo sam okrenula glavu, a ona mi je bila oko 20 cm od lica, samo gledajući ravno u mene”, rekla je za BBC.

Dobro ju je pogledala, ali je ostala mirna. U blizini nije bilo nikoga. Prepoznavši odmah dijamantnog pitona, Alati je znala da nije otrovan iako je zmija palucala jezikom.

“Gledao je ravno u mene cijelo vrijeme, gotovo kao da je govorio: ‘Možete li me izvesti van, molim vas?'”, prepričala je.

Nakon što je snimila zmiju, Alati je upozorila osoblje i rekla da bi im mogla pomoći da je izvuku. Otišla je kući po vreću za zmije, zatim se vratila u trgovinu, “lupnula zmiju po repu i ona je samo ušla”.

Zatim ju je pustila dalje od kuća u grmlje, koje je prirodno stanište za tu vrstu oko Sydneya.

