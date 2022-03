(VIDEO) TRESLO I SUMANUTO LJULJALO: Snažan potres pogodio Tajvan, zgrade drhtale u Taipeiju

Zgrade su se zatresle u Taipeiju u srijedu rano ujutro dok su dva potresa, najjači s magnitudom od 6,6 stupnjeva po Richteru pogodila jugoistočni Tajvan, ali za sada nema izvještaja o šteti.

Epicentar najdubljeg potresa je na dubini od 30,6 kilometara, dok je epicentar drugog potresa na dubini od 19,3 kilometra.

Oba su se potresa mogla osjetiti širom Tajvana. Epicentri su u okrugu Hualien – jedan uz obalu mora i blizu grada Taitunga, objavila je metereološka služba. Riječ je o gorskim i relativno slabo napučenim područjima.

BREAKING: Powerful earthquake strikes off Taiwan: it is reported that 6.9 magnitude.

The ring of fire has been so active as of late. Last week it was northern Japan and earlier today Hualian, Taiwan.#earthquake pic.twitter.com/MCndvIUMaJ

— World Updates Live (@itswpceo) March 22, 2022