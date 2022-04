(VIDEO) TEŠKO MOŽE BIZARANIJE: Moćna Ruskinja povezala juhu s fašizmom, a krivi su joj Ukrajinci!

Direktorica Odjela za informiranje ruskog Ministarstva vanjskih poslova Rusije Maria Zakharova imala je jedan od bizarnijih istupa.

Naime, isječak njezinog govora postao je viralan predmet sprdnje nakon što je imala neke zaista nadrealne komentare o Ukrajincima i boršču.

U dijelu govora koji izdvaja Guardian, Zakharova navodno priča kako Ukrajinci nisu željeli dijeliti recept za boršč.

“Moralo je pripadati jednom narodu, jednoj nacionalnosti. Nisu mogli podnijeti pomisao da će svaka… domaćica na svijetu to moći skuhati na njezin način. To je ono o čemu govorimo. Ksenofobija, fašizam, ekstremizam”, rekla je.

Boršč je juha od cikle, popularna u Istočnoj Europi, a osobito u ukrajinskoj, ruskoj i poljskoj nacionalnoj kuhinji. Boršč potječe iz Ukrajine, iako ga većina u svijetu povezuje s Rusijom.

Čini se da između dvije zemlje ne postoji konsenzus čiji je boršč zapravo, no jedan je ukrajinski kuhar još 2020. tražio da boršč postane ukrajinska kulturna baština.

Bizarre comments by Maria Zakharova, the Russian MFA spox:

“Even cookbooks were banned [in Ukraine]. Why? Because they wouldn’t share the borscht recipe… It had to belong to one people, to one nationality. They couldn’t bear the thought that.. every housewife in the world

./1 pic.twitter.com/zqjBXIQzOI

— V. Cheianov, Esq. (@cheianov) April 8, 2022