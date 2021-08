(VIDEO) TALIBANI SLAVE U LUNA-PARKU!? Da oči ne povjeruju: Ratnici se zabavljaju kao mala djeca, voze se na vrtuljku i skaču na trampolinu!

Dok se poraženi u strahu bore za goli život i pokušavaju napustiti zauzeti grad, pobjednici uživaju u svom trijumfu. Očekivana je to slika sa svakog bojišta, no ono što stiže iz Afganistana izgleda posve nadrealno.

Naime, procurili su video zapisi koji prikazuju talibane kako vojnu pobjedu slave u zabavnom parku!? Na jednom videu tako ratnici voze automobile “na sudaranje” iz lunaparka, na drugom ih vidimo kako skakuću na trampolinu, a tu je i video koji ih prikazuje dok se voze na vrtuljku.

Nevjerojatno? Pa, iako je teško povjerovati u autentičnost videa, francuska novinska kuće Mediavenir kažu da su autentični, a njihove objave na Twitteru prenose brojni svjetski mediji.

Jedino što nisu baš svi sigurni u kojem gradu su snimljeni video zapisi. S obzirom na datum objave, nisu baš svi uvjereni da se radi o Kabulu pa tako neki izvori navode grad Herat na zapadu Afganistana koji je pao nekoliko dana prije glavnoga grada.

Osim u zabavnom parku, talibane možemo vidjeti kako se zabavljaju u teretani, a isti izvori navode da je riječ o vježbalištu u predsjedničkoj palači.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 16, 2021