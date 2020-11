(VIDEO) TALAČKA KRIZA U MONTREALU? Deseci ljudi pobjegli na krov zgrade, policija blokirala ulicu!

Montrealska policija provodi operaciju u blizini ureda svjetski renomirane informatičke tvrtke Ubisoft, a kako javljaju kanadski mediji vjeruje se da je riječ o talačkoj krizi.

Ulica u kojoj se nalaze Ubisoftovi uredi je blokirana, a na krovu zgrade su deseci ljudi.

Neimenovani zaposlenik tvrtke potvrdio je da su na krovu njegove kolege, no nije se izjasnio oko špekulacija da su u samoj zgradi zarobljeni taoci.

Sretna okolnost je da velilka većina zaposlenika Ubisofta zbog pandemije radi od kuće. Inače je u Montrealu zaposleno čak 4.000 radnika!

