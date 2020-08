(VIDEO) SUZE NAM NE PRESTAJU TEĆI Dječaku s posebnim potrebama stavili lisice i uhitili ga, roditelji tuže sve!

Floridska policija pozvana je na intervenciju u jednu osnovnu školu u prosincu 2018. godine nakon što je prijavljeno kako jedan učenik udara učitelja. Oni su izašli na intervenciju i osmogodišnjeg dječaka priveli u postaju.

No, prilikom samog privođenja protiv dječaka koji nije bio viši od jednog metra i teži od 20 kilograma koristili su, kako navode “uobičajene tehnike privođenja”. No, samim stavljanjem lisičina na ruke dječaka, one su mu s istih pale.

“Razumiješ da je ovo jako ozbiljno. Nije mi drago što si me doveo u ovu situaciju, da moram ovo napraviti. Napravio si grešku i sada je vrijeme da na njoj učiš. U redu? Ne ponavljaj istu grešku više. U redu?”, govori mu službenik koji je malenom rekao da se okrene leđima i položi ruke na ormar ispred sebe.

Videosnimku uhićenja objavio je odvjetnik Ben Crump na svom Twitter profilu.

“Nevjerojatno! Policija je upotrijebila zastrašujuće tehnike na osmogodišnjaku s posebnim potrebama. Visok je jedan metar i teži 20 kilograma, ali oni su smatrali kako je prikladno staviti mu lisičine i prevesti ga u zatvor za odrasle kako bi ga se procesuiralo”, napisao je.

Majka dječaka jednom je prilikom rekla kako je dječak uhićen, odvezen u zatvor gdje su mu uzeti otisci prstiju i gdje ga se fotografiralo kao kriminalca. Protiv policijskih službenika, ali i protiv same škole podignuta je tužba.

