(VIDEO) STRAVIČNO NEVRIJEME ODNIJELO 11 ŽIVOTA: Bujice blata i vode zatrpavale aute: ‘Sklonite se na gornje katove!’

Broj smrtno stradalih u nevremenu koje je u noći na petak pogodilo središnju talijansku regiju Marche porastao je na 11, a dvije se osobe smatraju nestalima, objavile su u subotu vlasti.

“Nastavljamo potragu da bismo pokušali pronaći dvoje nestalih”, stoji u priopćenju pokrajine Ancone. Po pisanju lokalnih medija radi se o osmogodišnjem djetetu i 56-godišnjoj ženi.

Mache je pogodila obilna kiša, mjestimice jednaka šestomjesečnom prosjeku oborina te je prouzročila poplave i blatne bujice.

U nekim je dijelovima regije voda prodrla u podrume. Vodene bujice odnijele su brojne automobile, a neki su ostali zatrpani pod nanosima blata. Zbog odrona tla i drveća koje se polomilo pred naletima vjetra i kiše presječene su brojne lokalne ceste, što otežava rad spasiocima.

U većem dijelu Italije i u subotu se zadržalo loše vrijeme. Još uvijek puše jak vjetar, osobito na zapadnoj obali zemlje, u području Toskane i pokrajine Rim.

U regiji Marche očekuje se još oborina, a lokalne vlasti stanovništvo su pozvale da ostane u domovima.

“Ne zadržavajte se u prizemlju svojih kuća. Sklonite se na gornje katove”, poručio je svojim biračima gradonačelnik Senigallije Massimo Olivetti.

U Ravenni je olujno nevrijeme u subotu ujutro polomilo vezove norveškog kruzera Viking Sea na kojemu se nalazilo 870 putnika i 200 članova posade. Trebalo je poduzeti višesatne osjetljive manevre te angažirati pet tegljača da se brod stabilizira i vrati u pristanište.

Water bomb kills at least 12 people as 16 inches of rain falls in Italy’s Marche #Italy #Marche #Flood #Ancona #Storm #Rain #Senigallia #FlashFlood #Flooding #Viral #Weather #alluvione pic.twitter.com/se1Tz4zTkB









— Emergenza_Italia (@Emergenza_Ita) September 16, 2022