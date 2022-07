(VIDEO) STRAVIČNE SCENE U DANSKOJ: Ima mrtvih u pucnjavi u trgovačkom centru, uhićena jedna osoba. Pojavile se jezive snimke

Nekoliko ljudi ubijeno je u pucnjavi u trgovačkom centru u danskoj prijestolnici Kopenhagenu, priopćila je policija.

Šef policije Soren Thomassen rekao je da je 22-godišnji Danac uhićen u vezi s napadom. Rekao je da je motiv nejasan, ali nije isključio terorizam.

Očevici su govorili o panici među kupcima dok je odjeknula pucnjava unutar trgovačkog centra Field’s na jugu grada.

Emilie Jeppesen je izjavila za novine Jyllands-Posten: “Niste znali što se događa. Odjednom je posvuda nastao kaos.” Drugi svjedok, Mahdi Al-Wazni, rekao je za TV 2 da je napadač nosio “lovačku pušku”.

Field’s je najveći trgovački centar u Danskoj, s preko 140 trgovina i restorana.

Britanski pjevač Harry Styles trebao je nastupiti na mjestu manje od milje od trgovačkog centra kasnije u nedjelju navečer. Organizatori su na Facebooku napisali da će se koncert održati nakon bliske suradnje s lokalnom policijom.

