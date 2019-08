(VIDEO) STRAVIČNA SNIMKA LEDI KRV U ŽILAMA: Dijete je hodalo iza majke, a onda je na njega naletjeo autobus

Stravična situacija u kojoj se našlo malo dijete, koje je završilo pod kotačima autobusa, dogodila se u Kini.

Bezbrižnu šetnju jedne majke i njezinog malog djeteta, koje je po autobusnoj postaji hodalo iza nje, prekinuo je jureći autobus koji se stvorio niotkuda.

Majka je sasvim sigurnu smrt uspjela izbjeći skokom u stranu, a za djetešce koje je završilo pod kotačima golemog autobusa možemo samo zaključiti da je “ponovno rođeno”.

Pogledajte snimku koja ledi krv u žilama:

Talk about a narrow escape! Bus seen smashing through a barrier at what appears to be a public transit stop in #China pic.twitter.com/1sXiQSAoQy

— RT (@RT_com) 28 August 2019