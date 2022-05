(VIDEO) STRAŠNI PRIZORI! Tornado poharao zapad Njemačke. 30 ozlijeđenih, više mrtvih

U petak u večernjim satima veliko nevrijeme pogodilo je Njemačku. Oluja i tornado punom snagom pogodili gradove Paderborn i Lippstadt te je više od 40 ljudi ozlijeđeno je u Paderbornu, a najmanje jedan čovjek je mrtav, priopćila je policija. Kako piše njemački mediji muškarac je poginuo u Wittgertu od udara struje kad je ušao u poplavljeni podrum.

Glasnogovornik vatrogasne službe u Lippstadt rekao je da u cijelom gradu ima uništenih krovova i srušenih stabala. Neka su stabla iščupana iz korijena, izvijestila je općina Altenbeken u blizini Paderborna. U gradskoj četvrti Hellinghausen zbog nevremena se srušio vrh crkve. Na terenu je više od 200 vatrogasaca . Kako javlja AP, vlasti su priopćile da je tornado čupao krovove s kuća, rušio drveće i miljama raznosio krhotine.

Regionalna vatrogasna služba priopćila je da su svi raspoloživi spasioci raspoređeni na to područje. Iz policije su izvijestili da su dvojica francuska državljana u Ballenstedtu poginula nakon što je njihov paraglajder zahvatio snažan nalet vjetra nakon polijetanja.

Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da u cijelom gradu ima uništenih krovova i srušenih stabala. Prozori su razbijeni, a automobili uništeni granama koje su padale.

