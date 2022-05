(VIDEO) STRAŠNA EKSPLOZIJA RAZORILA HOTEL! Potvrđena smrt 4 osobe, kubanske vlasti objavile što je bio uzrok

Velika eksplozija uništila hotel u kubanskom glavnom gradu Havani.

Kubanska policija i vatrogasci u potrazi su za preživjelima.

Vlasti su objavile kako je najvjerojatniji uzrok eksplozije curenje plina. Potvrđena je smrt 4 osobe.

I dalje nije poznato što je uzrokovalo eksploziju u hotelu, kao i konkretnih informacija ima li žrtava u zgradi.

Svjedoci su naveli kako je cijelim područjem odjeknuo stravično glasan zvuk, a ranjeni ljudi viđeni su ispred hotela, piše Mirror.

Inače, hotel je izgrađen u 30-im godinama prošloga stoljeća i ima 96 soba, a obnovljen je 2005. godine.

BREAKING: Major explosion damages historic hotel in Havana, Cuba; no word on injuries pic.twitter.com/QyksoqI2fI

