(VIDEO) ‘ŠTO ĆE BITI KADA DOĐE LJETO?’ Tisuće ljudi evakuirane zbog požara u Coloradu

Oko 19.000 ljudi dobilo je naredbu da napuste svoj dom zbog velikih požara u subotu navečer u Coloradu, američkoj saveznoj državi, gdje suša i požari nisu rijetkost.

Požari su u nedjelju ujutro donekle jenjali, ali se više od 1.600 stanovnika moralo evakuirati, priopćile su vlasti u Boulderu, gradu s više od 100.000 stanovnika, pedesetak kilometara od Denvera, glavnog grada te države.

“Lokalizirano je 21 posto” požara, dodao je Mike Smith, vatrogasni brigadir, na tiskovnoj konferenciji, dodajući da zasad nema dojava o ozlijeđenima i o uništenim zgradama.

Colorado is now seeing fire conditions rivaling those of the West — during the height of winter.

We’re entering the territory where a hot/dry year — natural variability — is exacerbated and extremized by human-induced climate change.

Now, NCAR is being evacuated. https://t.co/zcoLMfNXlq

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) March 27, 2022