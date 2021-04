(VIDEO) ŠOK U DUBAIJU: Procurila snimka golih modela! Pozirale na balkonu, pa uhićene!

U javnost je procurila snimka 15 golih modela koje su se pojavile usred bijela dana na jednom balkonu nebodera otmjene četvrti Marina u Dubaiju.

Policija u Dubaiju nakon objavljene snimke uhitila je skupinu ljudi zbog razuzdanog ponašanja u javnosti. Naime, Zakon u Ujedinjenim arapskim emiratima koji je temeljen na šerijatu, golotinju i razvratno ponašanje kažnjava s do šest mjeseci zatvora i 5000 dirhama (oko 8760 kn), a dijeljenje pornografskog materijala također je kažnjivo zatvorskom i novčanom kaznom.

Models (allegedly from Russia or nearby County) who posed naked for Dubai balcony photoshoot face jail after being arrested, Footage taken from a next door building shows over a dozen women pose for the shoot, which was reportedly for an Israeli porn site , pic.twitter.com/IzFRH8EDfw

— @KassMedefer (@KMedefer) April 5, 2021