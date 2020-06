(VIDEO) SNIMKE SNAŽNOG POTRESA U MEKSIKU OBILAZE SVIJET: Ljuljala se čitava zgrada, razdvajala se cesta, a bazen je skoro ostao bez vode

Autor: Dnevno/M.V.

U 10:29 po lokalnom vremenu, Meksiko, točnije saveznu državu Oaxacu zatekao je potres jačine 7,4 po Richteru procjenjuje Američki geološki zavod.

Prema posljednjim informacija, jedna je osoba preminula, a dvije su ozlijeđene, javlja NBC , a guverner Oaxace, Alejandro Murat rekao je kako su se neke zgrade u mjestu Crucecita srušile pa je pritom preminula jedna osoba, dok su druge ozlijeđene.

“Nažalost, netko je izgubio život nakon pada zgrade”, potvrdio je i predsjednik Andrés Manuel López Obrador.

Osim toga, zbog potresa je planula jedna rafinerija, PeMex-a, Meksičke naftne kompanije, a tim je putem također ozlijeđena najmanje jedna osoba kojoj je pružena medicinska pomoć, objavio je PeMex. Sam požar izazvan potresom proširio se društvenim mrežama, a sve je više Meksikanaca koji objavljuju videozapise trenutka kada Oaxacu trese snažan potres.

#PemexInforma que por sismo con epicentro en costas de Oaxaca, la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz fue puesta en paro seguro por registro de disparo en los turbo generadores y caldera, lo que provocó un conato de incendio que fue sofocado de inmediato. pic.twitter.com/LCG6hX1Vei — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2020

Tako je tlo razdvajalo ploče na podu, ljuljalo zgradu, bacalo vodu iz bazena, a tresli su se i stupovi za struju te lusteri u domovima. U satima nakon najjačeg potresa, građani Oaxace osjetili su bar još 140 aftershockova, a svi oni bili su između 4 i 5 po Richteru sudeći prema podacima EMSC-a.

Watch : A building in the Colonia Condesa neighborhood of Mexico City sways during the 7.4 earthquake that struck southern #Mexicopic.twitter.com/aUwcBdJjGg — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 23, 2020

Standing waves in this Mexico City pool caused by the earthquake roughly 200 miles away. So cool from a science perspective. https://t.co/tBWcGe6rbG — Danielle (@dmanning283) June 23, 2020

This was the earthquake in Mexico City 😭pic.twitter.com/pZJ78u6qGy — emiliano (@EmilianoSwiftie) June 23, 2020

Earthquake in Mexico City- still occurring – not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG — 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020