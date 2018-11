(VIDEO) SNAŽAN POTRES POGODIO IRAN I IRAK: Ljudi vrište i bježe!

Snažan potres magnitude 6,3 zatresao je u nedjelju zapadni dio Irana, objavila je američka geološka služba USGS, dok su iračke službe priopćile da se potres osjetio i u Bagdadu i Erbilu.

USGS je pojasnio da je do potresa došlo na dubini od 65 kilometara, 114 km sjeverozapadno od grada Ilama, u blizini iranske granice s Irakom.

Iran je objavio da zasad nema izvješća o žrtvama.

“Zasad nema izvješća o stradalima, a oni lakše ozlijeđeni zadobili su povrede dok su bježali, ne zbog samog potresa”, rekao je na iranskoj televiziji čelnik državne službe za hitne situacije Pirhossein Koulivand.

Iračke službe objavile su da se potres osjetio i u Bagdadu i Erbilu u Kurdistanu, a ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da u Bagdadu nema stradalih kao i da nije zabilježena materijalna šteta.

West #Iran Earthquake Update

Sarpol-e Zahab, Kermanshah Province

Voice says a powerful 6.3-magnitude #earthquake hit their town & severely damaged his & many other homes. pic.twitter.com/joM98UXEBI

— Iran Freedom (@4FreedominIran) November 25, 2018