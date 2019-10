(VIDEO) Snažan potres na Filipinima: ‘Zgrade su izgledale kao da će zaplesati’

Otočnu državu Filipini pogodio je jak potres od 6,6 stupnjeva po Richteru. Epicentar potresa bio je smješten sjeveroistočno od grada Tulunana u provinciji Cotabo, oko 970 kilometara južno od Manile, priopćio je filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

Stanovnici su se uznemirili kad je počelo podrhtavanje zgrada te je nestalo struje. Potres je područje pogodio oko 9 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Među poginulima je 15-godišnji učenik kojeg je pogodila cigla tijekom udara, a lokalni mediji prenose i kako je nekoliko djece ozlijeđeno u urušavanju škole. Poginuo je i muškarac (66).

“Potres je bio jak. Istrčali smo vani. Gledala sam trgovinu i našu kuću – izgledalo je kao da plešu”, rekla je prodavačica Abi Agduma, za radijsku postaju DZMM.

LOOK: Situation in Davao del Sur after a magnitude 6.6 quake that rattled Tulunan, Cotabato and parts of Mindanao on Tuesday morning. (Photos courtesy of Dan Ver Fernandez) pic.twitter.com/2E692Gn28x

— The Philippine Star (@PhilippineStar) October 29, 2019