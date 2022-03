(VIDEO) SMIJEŠAK KISELIJI OD LIČKOG KUPUSA: Zelenski bockao Putina, svi se smijali osim opasnog Rusa! Internet gori: ‘Zato je napao Ukrajinu’

Snimka, koja je ovih dana izazvala veliku pažnju na internetu, nastala je početkom 2000-ih i djeluje potpuno nerealno. Ruski novinar Slava Malamud je na Twitteru objasnio video i objasnio što se točno na njemu događa.

Zelenski se vrlo blago našalio s Putinom, a trik je bio u lančanim pismima koja su preplavila Rusiju 1990-ih. Tada su ljudima stizala pisma u kojima su ih molili da ih devet puta kopiraju i pošalju dalje da imaju sreće, objasnio je Malamud.

“Putin je nedavno dobio pismo u kome piše ’prebrojite svoju populaciju devet puta i bit ćete sretni‘”, rekao je Zelenski na pozornici.

Publika je na šalu reagirala smijehom i aplauzom, ali Putin nije bio pretjerano oduševljen samo se kiselo nasmijao. Malamud dodaje da je Zelenski želio bocnuti Putina zbog velikog pada stanovništva Rusije koji je zabilježen tih godina.

Scena u kojoj je Zelenski na sceni kao komičar dok ruski predsjednik sjedi u publici dogodila se u popularnoj ruskoj natjecateljskoj emisiji mladih komičara KVN, a Zelenski je dugi niz godina bio kapetan tima iz svog rodnog grada.

Snimka je izazvala veliki interes na društvenim mrežama te su krenule brojne šale kako je ovo razlog Putinove invazije na Ukrajinu.

Early 2000s. “KVN”, the famous Russian comedy competition TV show. Volodymyr Zelensky, the captian of team “Block 95” from his native Kryvy Rih, makes a mild joke at Putin’s expense. https://t.co/YQenIctcY8

Given how spiteful Putin is, let’s be honest, this is probably the main reason why Putin wanted to invade Ukraine… cause Zelenskyy made fun of him years ago… https://t.co/7gPAEUwuWT

