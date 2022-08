(VIDEO) RUSE TUKU GDJE NAJVIŠE BOLI, POLJULJANI SU: Odjekuju eksplozije, suklja crni dim. Ukrajinci im našli bolnu točku

Tijekom jutra stiglo je više izvješća o novoj eksploziji na Krimu.

Izvori navode kako je bespilotna letjelica pogodila sjedište Crnomorske flote u Sevastopolju. Pojavile su se i snimke na kojima se vidi dim iznad grada.

Kako prenose ruski izvori, u Sevastopolju je dron pao na krov sjedišta Crnomorske flote, a prema guverneru grada Mihailu Razvožajevu, dron je bio nisko i nije oboren, a žrtava nije bilo.

A UAV struck the Black Sea Fleet’s headquarters in Sevastopol, according to Crimean officials. https://t.co/njijUYUFfK https://t.co/Nn4DSUP7Sh pic.twitter.com/ddBTNbAysL

Niz neobjašnjivih eksplozija na Krimu, koji se od 2014. godine nalazi pod ruskom okupacijom za mnoge je iznenađujuć, između ostalog i zato što je to jedno od područja koje se najjače brani od zračnih napada.

Vjeruje se da su ruske jedinice raketa zemlja-zrak (SAM) S-400 raspoređene na poluotok ranije ove godine i radi se o jednim od najnaprednijih sustava na svijetu.

Dok se brane od zrakoplova i većih projektila, S-400 su zaštićeni manjim SAM-ovima poput Pantsira, pružajući dvoslojni obrambeni sustav.

🔴 Explosions heard in the Russian military base in #Sevastopol . Shots of Russian anti-aircraft systems are heard in #Sevastopol #Crimea #Ukraine 📹 @savunmaisleri pic.twitter.com/tLGJGuOwfW

Moskva je za neke od incidenata na Krimu okrivila sabotažu, ukazujući na neku vrstu posebne vojne operacije možda ukrajinskih snaga – ili onih lojalnih Kijevu.

U napadu na zračnu bazu u Sakyu 9. kolovoza uništeno je najmanje osam ruskih zrakoplova, uključujući Su-30 i Su-24 dodijeljene Crnomorskoj floti za zaštitu.

Postoji dodatni čimbenik koji treba uzeti u obzir – odluka SAD-a da u Ukrajinu pošalje AGM-88 rakete velike brzine (HARM).

Ukrajinska vojska je pametno prilagodila neke od svojih borbenih zrakoplova ruske proizvodnje – Mig-29 – za prihvat projektila koji su izvorno razvijeni za zapadne zrakoplove. Doduše, nejasna je razina te integracije, a ukrajinski piloti možda nemaju punu funkcionalnost oružanog sustava koji uživaju njihovi američki kolege.

Ali njihova bi uloga mogla biti ključna, jer HARM-ovi mogu uništiti radare SAM-ova i protuzračnih sustava za rano upozoravanje, čineći ih beskorisnima.

I tijekom subotnjeg jutra navodno je zabilježeno više napada dronovima na ruske mete na okupiranom Krimu.

BBC News nije mogao neovisno provjeriti najnoviju snimku, ali čini se da pokazuje dim koji se diže iz područja gdje je ruska crnomorska flota smještena u gradu Sevastopolju.

Ruski čelnik Sevastopolja rekao je da je ukrajinski dron oboren u tom području, ali da nitko nije ozlijeđen.

Niz vojnih incidenata na Krimu potaknuo je nagađanja o umiješanosti Ukrajine. Rusija je 2014. godine anektirala Krim, a Ukrajina je obećala da će ga ponovno preuzeti.

Rusija nije otvoreno optužila Ukrajinu da stoji iza incidenata. A Ukrajina nije potvrdila niti zanijekala umiješanost, iako su neki dužnosnici sugerirali da je Ukrajina odgovorna.

Major explosions this morning at the Russian weapons depot at the railway nod in Dzankhoy, Russian-occupied Crimea.

HIMARS really is destroying Russian logistics.

Even more Russian tourists are likely to escape from the peninsula now. pic.twitter.com/xLEllskMaa

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 16, 2022