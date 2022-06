(VIDEO) REKLI SU, DOSTA! Blokada diljem zemlje: Revoltirani vozači pronašli način: ‘Ako nemamo s čim natankati, neće ni oni zarađivati’.

Autor: L.B.

Ogromne gužve posljednjih su dana na poljskim benzinskim crpkama.

Međutim, to nije zbog toga što je gorivo jeftino, pa su svi pohrlili, već upravo suprotno.

Ogorčeni vozači u Poljskoj su zbog divljanja cijena goriva odlučili iskazati revolt, pa su svojim vozilima blokirali benzinske crpke diljem zemlje.





Revolt na crpkama

No, potrudili su se i da blokada bude legalna, pa su to napravili tako što su ulijevali minimalne količine gorica, ili pak, simulirajući kvarove vozila i to baš na benzinskoj.

Revoltirani vozači svoj su bunt potkrijepili i neslužbenim motom: “Ako mi nemamo s čim ‘natankati’ spremnike, neće ni oni zarađivati”.

To je, naravno, izazvalo velike gužve.

U svibnju ove godine gorivo je za privatne potrošače 35,4 posto poskupilo u odnosu na prošlu godinu i pet posto u odnosu na travanj ove godine, javljaju poljski mediji.

U nastavku pogledajte kako izgleda revolt Poljaka zbog visokih cijena goriva.