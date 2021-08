(VIDEO) PROSVJEDNICI SKINULI ZASTAVU, TALIBANI ZAPUCALI: Nema mira u Afganistanu, očekuje se dolazak vođa u Kabul

Talibani su u nedjelju zauzeli Kabul, a time i kontrolu nad Afganistanom, a vođe talibanskog pokreta najavile su dolazak u glavni grad.

Mnoge zemlje i dalje evakuiraju svoje građane i privremeno zatvaraju svoja veleposlanstva.

Kako navode strani mediji, Afganistanci se polako privikavaju na novu svakodnevicu, no na ulicama nisu uočili žene.

13:00 Jalalabad, grad na istoku Afganistana, danas je bio poprište prosvjeda. Ovaj je grad u provinciji Nangrahar u nedjelju bez borbe pao u ruke talibana, a njegovo osvajanje značilo je i osiguravanje ključnih prometnica koje povezuju Afganistan i Pakistan. U srijedu su objavljene snimke prosvjednika koji podržavaju afganistansku zastavu prije no što se čula pucnjava koja je rastjerala gomilu. Video snimke iz grada čini se pokazuju prosvjednike koji talibansku zastavu zamjenjuju afganistanskom, koja simbolizira odbjeglu vladu.

CNN još nije uspio potvrditi ima li žrtava u pucnjavi, te za to nije dobio ni potvrdu lokalnih vlasti. Talibani nisu komentirali incident. Prosvjedu koji su poveli mladi, prisustvovali su ljudi svih dobnih skupina.

Residents in Jalalabad took down the Taliban flag and replaced it with red, black and green flag. pic.twitter.com/AEQA8gjG3u

Taliban soldiers did fire to disperse the crowds in Jalalabad city. There are repairs or injuries. pic.twitter.com/8ABTmuaind

12:30 Talibani su uništili spomenik šijitskog vojskovođe Abdula Alija Mazarija, kojeg su upravo oni 1995. godine nakon brutalnog mučenja i ubili, javlja AP. Talibani su na jučerašnjoj konferenciji za medije, kao i u svim obraćanjima ovog tjedna, više puta kazali kako se neće osvećivati te da će žene imati prava, doduše samo onakva kakva nalaže šerijat. Mazarijev spomenik nalazio se u pokrajini Bamyan, onoj u kojoj su talibani 2001. godine srušili dva masivna, 1500 godina stara kipa Bude uklesana u stijene. Bilo je to netom prije američke invazije, a opravdanje talibana je bilo da su kipove srušili jer islam ne dopušta idolopoklonstvo.

After Bamiyan Buddha.. now..

Statue of Hazara leader Abdul Ali Mazari in Bamiyan, Afghanistan has been blown up in a blast by the Taliban. Taliban has ethnic hatred and religious prejudice against Hazaras. On March 13, 1995 Mazari was executed by the Taliban after torturing him. pic.twitter.com/2kt9Z7E8bz

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 18, 2021