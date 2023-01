(VIDEO) PRONAŠLI SU PILU I KRVAVE VREĆE NA SMETLIŠTU! Niču dokazi horora u nestanku Srpkinje, majke troje djece: Iza osmijeha krila se mračna priča

(VIDEO)

Istražitelji koji prikupljaju dokaze o nestanku Anne Walsh, majke troje djece podrijetlom iz Srbije, pronašli su krvave vreće za smeće, sjekiru, pilu, tepih i rabljena sredstva za čišćenje na odlagalištu Peabody, javlja CBS News.

Istražitelji u zaštitnim odijelima i službenici sa psima pretražili su u ponedjeljak imanje u ulici Newberry u potrazi za tragovima vezanih uz nestanak majke troje djece.

Kako prenosi lokalna TV stanica WCVB iz Bostona, Peabody je mjesto udaljeno oko sat vremena vožnje od Cohasseta, gdje je živjela Anna Walshe sa suprugom Brianom (Brian) i troje maloljetne djece.

Na snimci koju su objavili novinari te televizije vide se policijski psi i policajci u specijalnim zaštitnim odijelima.

BREAKING: 5Investigates has learned investigators are searching a Peabody trash station in connection to the search for #AnaWalshe.

SkyFive overhead: you can see a K9 and officers in hazmat suits combing thru trash. #wcvb pic.twitter.com/vLAlCIOwHb

— Emily Maher (@EmilyMaherTV) January 9, 2023